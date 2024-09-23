Дороги на четырех улицах отремонтировали в Лобне

Изначально в перечне на ремонт муниципальных дорог значились пять участков, четыре уже обновили. В этом году программу расширили. Список дополнили еще двумя участками.

Специалисты реконструировали дороги на улицах Юбилейной, Победы, Рабочей и Можайского. Позднее в городском округе Лобня отремонтируют покрытие на улицах Ленина и Некрасова. Работы завершат до середины октября.

По словам главы Лобни Анны Кротовой, дорогу обновят и на улице Чехова. Там исправят ошибку подрядчика.

«Изначально подрядчик неправильно сделал уклон, за что был оштрафован. Сейчас проблема решена прокладкой ливневки, пришлось немного снять асфальт. Если лаборатория подтвердит качество асфальта, то скоро здесь закончим», - рассказала Анна Кротова.

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