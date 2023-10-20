Дополнительный рейс школьного автобуса появится в деревне Головково по просьбе жителей

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С просьбой организовать дополнительный рейс школьного автобуса к главе городского округа Солнечногорск Константину Михалькову обратились жители деревни Головково во время личного приема.

Теперь первый рейс из деревни Козино будет отправляться в 7:20, обратно - в 15:15, второй - в 7:45, обратно - в 16:05. Первый рейс из деревни Дулепово будет отправляться в 7:20, обратно - в 15:15, второй рейс из деревни Головково - в 7:41, обратно - в 16:30.

«Ранее, чтобы забрать ребенка из школы, многие испытывали определенные трудности. <…> С 23 октября дополнительный маршрут автобуса для обучающихся школы „Солнечная“ будет осуществлять подвоз детей обратно в 16:30 в деревню Головково», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Сегодня на территории округа курсирует 17 школьных микроавтобусов и автобусов среднего класса.

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