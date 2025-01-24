Дополнительный рейс автобуса №8к запустили в Истре

Автобус двигается по маршруту «ЖК Малая Истра – микрорайон Восточный – Новая больница» теперь к нему добавили остановку на железнодорожной станции Манихино. Жители просили об этом напрямую у перевозчика и компания приняла решение в качестве мониторинга ввести этот дополнительный рейс. Если он будет востребован и пассажиропоток будет большим, то его оставят.

Также ранее рейс этого автобуса продлили от станции Истра. Последний автобус уезжал в 21:10, но многие с учебы или работы приезжали гораздо позднее, поэтому добирались на такси или пешком. А это почти 40 минут. Поэтому ввели еще один рейс, но уже в 22:00. Его тоже сначала добавили в тестовом режиме, чтобы проверить насколько он будет полезен и удобен для жителей микрорайона Восточный и тех, кто добирается по этому маршруту домой.