Дополнительные остановки появятся на маршруте № 581 по просьбам жителей Мытищ

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Маршрут № 581 запустили в городском округе в конце января. Он связывает микрорайон Пироговский с железнодорожной станцией Тарасовская. Однако отсутствие остановок вблизи населенных пунктов вызвало неудобства для местных жителей.

В связи с этим Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вместе с администрацией Мытищ начали работу над обустройством дополнительных остановок на улицах Тарасовской и Мытищинской в микрорайоне Пироговский.

Ожидается, что реализация данного проекта облегчит доступ к общественному транспорту для жителей жилого комплекса «Афродита», поселка Кардо-Лента и деревни Коргашино, значительно упростив и ускорив их перемещение по городу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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