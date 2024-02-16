16 февраля 2024, 15:19

Дополнительные остановки появятся на маршруте № 581 по просьбам жителей Мытищ

Unsplash
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По просьбам жителей городского округа Мытищи на маршруте № 581 появятся дополнительные остановки. Такое решение приняли в целях улучшения транспортной доступности для проживающих в жилом комплексе «Афродита», поселке Кардо-Лента и деревне Коргашино.

Маршрут № 581 запустили в городском округе в конце января. Он связывает микрорайон Пироговский с железнодорожной станцией Тарасовская. Однако отсутствие остановок вблизи населенных пунктов вызвало неудобства для местных жителей.

В связи с этим Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вместе с администрацией Мытищ начали работу над обустройством дополнительных остановок на улицах Тарасовской и Мытищинской в микрорайоне Пироговский.

Ожидается, что реализация данного проекта облегчит доступ к общественному транспорту для жителей жилого комплекса «Афродита», поселка Кардо-Лента и деревни Коргашино, значительно упростив и ускорив их перемещение по городу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Мытищи Дороги Автобусы
16 февраля 2024, 16:26
Институт культуры в Химках начнет сотрудничество с Российским биотехнологическим университетом
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Московский государственный институт культуры в городском округе Химки заключил соглашение о партнерстве в научной и образовательной сферах с Российским биотехнологическим университетом. Учреждения будут проводить совместные исследования.

Соглашение подписали исполняющий обязанности ректора Российского биотехнологического университета Александр Солдатов и ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина. Теперь вузы вместе будут изучать приоритетные направления деятельности и обмениваться научным опытом. В планах также реализовать совместные социально-культурные и образовательные проекты в африканских странах.

«Мы очень рады начать сотрудничество с университетом, которое открывает новые горизонты для наших студентов и преподавателей», - отметила Екатерина Кудрина.

Ранее институт культуры также наметил план сотрудничества с Пушкинским домом в Южной Корее и ведущими вузами в сфере культуры и искусств в странах Содружества независимых государств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вузы Химки
16 февраля 2024, 16:08
Новое производство промышленных насосных станций запустили на полную мощность в Солнечногорске
Мининвест МО
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Компания «СиЭнПи Рус» реализовала инвестиционный проект по выпуску промышленных насосных станций в индустриальном парке «Есипово». Завод запустили на полную мощность.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что продукцию завода будут использовать для повышения давления водопровода в многоквартирных домах и бизнес-центрах.

«Для размещения производства в индустриальном парке „Есипово“ компания выбрала промышленный коворкинг „Индастриал сити“, созданный в формате „Подмосковье индастриал“. На новой производственной площадке будут выпускать до тысячи насосных станций в год», - рассказал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

На заводе в Солнечногорске разместили автоматические установки для орбитальной сварки, станки лазерной резки труб и автоматической вытяжки горловин, а также вспомогательное оборудование. Для проверки изделий инвестор предусмотрел специальный испытательный стенд.

Объем инвестиций в реализацию проекта в индустриальном парке «Есипово» составил 100 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Солнечногорск Китай
16 февраля 2024, 15:57
Аварийный жилой дом снесли на Советской улице в Бронницах
Мособлархитектура
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Специалисты завершили снос аварийного дома № 10 на улице Советская в Бронницах. демонтаж осуществлялся в рамках программы по обнаружению и устранению объектов незаконной застройки, а также аварийных зданий на территории Московской области.

Министр архитектуры и градостроительства правительства Подмосковья Владислав Гордиенко сообщил, что аварийное двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1956 году, имело общую площадь более тысячи квадратных метров. Оно находилось в плохом состоянии и частично обрушилось.

«В 2015 году произведены необходимые мероприятия по переселению жильцов - 12 квартир. В декабре 2023 года были проведены работы по демонтажу. В настоящий момент территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», - указал Владислав Гордиенко.

Администрация городского округа Бронницы рассматривает возможности дальнейшего использования освободившегося земельного участка для благоустройства территории, включая размещение плоскостной автомобильной парковки и объектов общественного назначения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Бронницы Архитектура
16 февраля 2024, 15:49
Спортивное ориентирование на лыжах пройдет в парке Малевича в Одинцове 18 февраля
Unsplash
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Жителей и гостей Московской области старше 14 лет приглашают на спортивное ориентирование на лыжах. Участники моложе 14 лет могут принимать участие вместе с родителями. Мероприятие пройдет в одинцовском парке Малевича 18 февраля в 11:30.

Победители и призеры в каждой группе получат дипломы и призы. Карту для мероприятия подготовили в лыжных знаках спортивного ориентирования - все основные тропинки оборудуют специально для мероприятия.

В Министерстве благоустройства Подмосковья уточнили, что лыжные трассы в парке подойдут также и для любителей, и для детей начального уровня подготовки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки

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