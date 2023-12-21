Дополнительные мусоровозы вывели на работу в Подмосковье

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В городском округе Химки на линию вышли 10 резервных мусоровозов, в Красногорске - четыре, в Одинцове - пять. В ближайшие дни для вывоза ТКО привлекут еще 25 дополнительных машин. Аналогичные меры принимаются и в других муниципалитетах Московской области.

Резервные мусоровозы позволят улучшить сложившуюся ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов и войти в системный график.

Жители Московской области могут обращаться по вопросу вывоза ТКО на горячие линии региональных операторов или в чат-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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