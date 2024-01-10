Дополнительные бригады для быстрого устранения коммунальных аварий создали в Воскресенске

«Сложность с отоплением и горячим водоснабжением связана с серьезным износом сетей. Мы создали дополнительные бригады, чтобы оперативно устранять какие-либо аварии. Домов, где полностью отсутствует отопление, у нас нет», - рассказал заместитель главы Воскресенска по вопросам ЖКХ Александр Черняев.

Жители рассказали, что в дом № 32 по Центральной улице отопление поступает в полном объеме. В квартирах тепло, горячая вода тоже есть.

«Наш квартал обслуживает котельная № 1, поэтому проблем с отоплением у нас нет. Да, бывает, что стояки останавливаются. Но у нас прислали слесаря и все стало нормально. Единственная наша проблема - это нарушение циркуляции, дому уже 36 лет», - рассказала управдом Татьяна Егорова.

Однако некоторые жители микрорайона продолжают пользоваться обогревателями. Например, в квартирах дома № 1 в Зеленом переулке температура воздуха - 11-13 градусов.

Глава округа Алексей Малкин напомнил, что в этом году в микрорайоне Лопатинский завершится строительство новой котельной. Это поможет оказывать качественные коммунальные услуги жителям.

В течение пяти дней тепло вернется в 20 образовательных объектов в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящее время отопление удалось восстановить уже во взрослом отделении поликлиники и на подстанции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».