Дополнительные автобусы запустили на маршрутах № 22 и № 28 в Химках
Три дополнительных автобуса запустили в Химках на маршрутах № 22 и № 28. Это решение приняли после проверки маршрутов «станция Химки — Химки (микрорайон Сходня)» и «станция Химки — Химки (Больница № 119)» специалистами администрации и депутатами.
По поручению губернатора региона Андрея Воробьева представители местной администрации регулярно проверяют качество обслуживания в общественном транспорте и анализируют обращения, поступающие от жителей.
С начала года химкинские автобусы перевезли более 6,5 миллиона пассажиров. Особой популярностью среди горожан и гостей муниципалитета пользуется автобус № 3 «станция Химки - улицы Дружбы», на котором за первое полугодие совершили поездки более 800 тысяч человек.
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