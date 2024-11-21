Дополнительные автобусные рейсы запустили для жителей села в Красногорске

Жители сел стали заложниками стремительного роста микрорайонов, которые разрослись в восьми километрах от МКАД. Когда в крупные жилые комплексы, в том числе «Изумрудные холмы», стали заселяться новые собственник, транспорт перестал справляться.

«Мы с инициативной группой совместно с администрацией проработали небольшие изменения. Перевозчик пошел на встречу и добавил новое транспортное средство на маршрут, который будет стартовать непосредственно с улицы Благовещенской в утренние часы. Маршрут начинает движение в шесть утра. Каждые 20 минут будет уходить новый автобус, соответственно, жители смогут зайти, сесть и с комфортом доехать до ближайшей станции МЦД», - сказал депутат Совета городского округа Красногорск, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

Муниципальные депутаты, сотрудники администрации и активные жители проверили заполненность на первом рейсе. Дополнительные автобусы решили проблему, и сейчас жителям с утра не надо толпиться перед маршруткой в попытке успеть занять место.

«Даже сейчас можно увидеть, что маршрут № 38К с ЖК „Изумрудные холмы“ приходит заполненным. Жителям тяжело зайти в транспорт. Данная схема движения улучшила ситуацию. Вот несколько минут назад уехал новый автобус - все жители смогли найти себе место, все уехали сидя», - уточнил руководитель проектной группы «Город для человека» Никита Левашов.

На маршруте № 38К задействованы шесть автобусов малого класса. Расписание и схема движения будут корректироваться по степени загруженности дорог и потребностей жителей.

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