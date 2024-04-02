Дополнительные 18 автобусов выведут на маршруты в Звенигороде в июле

Читайте нас в:

Горожане рассказали, что жителям отдаленных микрорайонов очень сложно добираться в центр города и обратно.

По словам председателя общественной палаты округа Марианны Кристалинской, в Звенигороде есть потребность в автобусах среднего класса и нет площадок для разворота больших автобусов.

«Автопарк Звенигорода в ближайшие месяцы пополнится, и мы надеемся, что жители города смогут беспрепятственно добираться в любой микрорайон», - рассказала Кристалинская.

В июле 2024 года на городские маршруты в Звенигороде выйдет 18 новых автобусов. Салоны оборудованы удобными сиденьями, а также местами для людей с ограниченными возможностями Марианна Кристалинская отметила, что обращение жителей Звенигорода взяли на контроль, и она лично готова встретиться с руководителем компании «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».