Дополнительную защиту от падения с высоты установили на предприятии в Воскресенске

Читайте нас в:

Установка анкерных линий позволяет существенно снизить риски падения при работе на таких объектах, как железнодорожные вагоны, цистерны и другие конструкции.

В рамках проекта смонтировано 12 анкерных линий на девяти производственных объектах, расположенных в пяти структурных подразделениях предприятия. Новые системы безопасности появились в отделении фторосаждения цехов экстракционной фосфорной кислоты, цехе Аммофоса № 2, сернокислотном цехе, цехе Аммофоса № 1 и цехе ЭФК № 3.

Места для установки анкерных линий были определены специалистами службы охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций совместно с руководителями подразделений. Такой подход позволил обеспечить максимальное соответствие новым системам потребностей сотрудников.

«Для нашего предприятия безопасность сотрудников всегда остается приоритетом. Установка анкерных линий - это значимый шаг в создании безопасных условий труда на объектах с работой на высоте. Мы продолжаем внедрять современные технологии и решения, направленные на минимизацию рисков и обеспечение комфорта для наших работников», - отметил руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций филиала «ВМУ» Кирилл Мешков.

Все новые анкерные линии прошли необходимые испытания и получили сертификаты соответствия, что подтверждает их надежность и соответствие современным стандартам безопасности.