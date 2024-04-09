09 апреля 2024, 22:21

Дополнительную схему движения автобусного маршрута № 40 запустили в Воскресенске

Медиасток.рф
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Дополнительный маршрут автобуса № 40 запустили в Воскресенске 8 апреля. Он курсирует от деревни Ворщиково до Михалево, возвращаясь в Воскресенск всего несколько раз в день.

Руководитель воскресенской производственной базы «Мострансавто» Александр Халкечев сообщил, что сейчас время ожидания маршрута сократилось до 30-35 минут.

«Наша автоколонна разрабатывает маршрут, график, чтобы не мешать другим автобусам - все это рассчитывается и режим работы водителя тоже», - добавил Александр Халкечев.

Отметим, что в Белоозерском дополнительный маршрут автобуса № 40-3 проходит через 23 лицей и храм в городе. Тестирование данной схемы движения поможет специалистам оценить объем перевозок и при необходимости внести корректировки в расписание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Автобусы Воскресенск
09 апреля 2024, 21:22
Музыкальный фестиваль «Золотая Лира» прошел в Щелкове
Телеканал «360»
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В городском округе Щелково прошел открытый фестиваль-конкурс для юных талантов «Золотая Лира-2024». Участники с особым воодушевлением готовились к конкурсу, выбирая произведения классического или современного репертуара и проводя часы за репетициями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Конкурсанты выступили в нескольких номинациях: «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» и «Фортепиано». Участники каждой возрастной группы - младшей, средней и старшей - имели возможность продемонстрировать свое мастерство как в сольном исполнении, так и в составе ансамблей.

«Главное преимущество муниципальных конкурсов заключается в том, что мы снова собираемся на наших площадках, поддерживая престиж нашего городского округа и наших школ. Это способствует художественному развитию наших детей», - поделилась Ольга Санникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Щелковской Детской музыкальной школы.

Жюри фестиваля, состоявшее из профессионалов, оценивало участников по качеству исполнения, интонационной выразительности, культуре звука и артистизму. По завершении конкурса все лауреаты получили дипломы и памятные подарки.

Автобусы Воскресенск
09 апреля 2024, 21:06
Около 100 адресных табличек установили и обновили под контролем ГУСТ Подмосковья с начала года
ГУСТ МО
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Управляющие компании Подмосковья выполнили 50 заданий по установке указателей с наименованием улицы и номером дома на фасадах, а также 46 задачи по устранению поврежденных элементов. Все работы проводились под контролем специалистов ГУСТ МО.

Работы по установке прошли в Балашихе в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова в доме № 9, на улице Ситникова в доме № 8, а также в микрорайоне Саввино на улице Калинина, дом № 24. Поврежденные указатели отремонтировали на улице Дмитриева в доме № 18, в микрорайоне Железнодорожный на улице Рождественская в домах № 5 и 7.

Адресные таблички должны размещаться на фасаде каждого дома, ведь они позволяют избежать путаницы и облегчить поиск необходимых адресов как жителям, так и экстренным службам. Важно, чтобы эти указатели были целыми и находились в хорошем состоянии.

Если они повреждены, жильцам следует обратиться в управляющую компанию, чтобы специалисты провели необходимые работы по их восстановлению или замене.

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Автобусы Воскресенск
09 апреля 2024, 20:34
Сотрудники «Мособлпожспаса» прошли аттестацию на присвоение квалификации «спасатель»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники территориальных управлений № 11 и № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию на присвоение квалификации «спасатель». Проверка подготовки специалистов прошла на базе 334-й пожарно-спасательной части в Ступине.

Заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк отметил, что аттестация проводилась для оценки соответствия специальной подготовки, а также физической, психологической и моральной готовности спасателей к чрезвычайным ситуациям. В мероприятии приняли участие 50 кандидатов.

Перед началом аттестации начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кангин на общем построении уточнил порядок и очередность сдачи экзаменов, напомнив участникам о мерах безопасности.

Кроме того, необходимо было показать уровень физической подготовки, умение работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и сдать нормативы по РХБЗ, пояснил заместитель начальника территориального управления.

Александр Голяк дополнил, что по итогам аттестации подавляющее большинство работников противопожарно-спасательной службы успешно справились с испытанием, проявив готовность к выполнению поставленных перед ними задач и подтвердив свое право на проведение спасательных работ.

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Спасатели Экзамены Ступино
09 апреля 2024, 20:14
Медицинский психолог Александр Рыжков пополнил штат центральной поликлиники Солнечногорска
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Медицинский психолог с 13-летним стажем Александр Рыжков начал работать в отделении профилактики центральной поликлиники Солнечногорска. Ранее он работал в социальных учреждениях Москвы, в том числе оказывал психологическую поддержку на общероссийском детском телефоне доверия.

Александр Рыжков одним из первых в стране получил образование медицинского психолога, окончив Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова по специальности «Клиническая психология». Сейчас врач занимается проведением медико-социальной экспертизы для определения инвалидности. Кроме того, предоставляет поддержку в борьбе с такими проблемами, как тревожность, депрессия, апатия, страх, стресс и кризисные состояния.

«Медицинские психологи, врач-инфекционист, хирурги, врачи-терапевты, фельдшеры, акушеры, медсестры- с начала года в Солнечногорскую областную больницу трудоустроились 38 специалистов. Напомню, по решению нашего губернатора в регионе действует комплекс мер поддержки для привлечения медиков на работу - это выплата на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, выделение земельных участков под строительство домов, „Социальная ипотека“, программа „Приведи друга“, из местного бюджета мы компенсируем оплату проезда до места работы», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Записаться на прием к медицинскому психологу можно через регистратуру и портал госуслуг. Продолжительность консультации составляет 45 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев расскаал о скором открытии детского медицинского центра в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск

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