Дополнительное освещение появится на подъездной дороге к Дубне в 2023 году

16 октября 2023, 17:20
Комитет по конкурентной политике Московской области
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На подъезде к Дубне установят дополнительное освещение на участке дороги протяженностью 5,98 километра. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Соответствующие извещение уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Заявки будут принимать 30 октября.

«Участок работ расположен в городском округе Дубна Московской области и представляет собой автодорогу III технической категории, проходящей c юга на восток от Дмитровского шоссе до ж/д станции Дубна», - уточнили в министерстве.

Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» и за счет регионального бюджета. Их завершат до конца этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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Аукционы Электричество Дубна Дороги
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Бизнес
Свыше 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре
23 октября 2023, 11:37
Unsplash
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Еще 21 дом поставили на кадастровый учет в Подмосковье за сентябрь. Это позволит жителям оформить права собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Подмосковье проводит большую работу по развитию социальной инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных жилых домов. Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», - сказал он.

Так, кадастровый номер получили восемь домов в Ленинском округе, четыре - в Мытищах, по два в Домодедове и Серпухове и по одному в Люберцах, Лыткарине, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
Напоровшегося на нож 74-летнего грибника спасли в Солнечногорске
23 октября 2023, 11:36
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 74 лет поступил в Солнечногорскую больницу с ножевым ранением в грудь. Оказалось, что он собирал в лесу грибы, но споткнулся о дерево и напоролся на собственный нож.

Врачи выполнили диагностику и патологическое скопление воздуха в плевральной полости, нарушающее вентиляционную функцию легких и газообмена при дыхании. Хирурги приняли решение об операции, которая заняла 20 минут.

«Кровопотеря составила около 400 миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро», - рассказал хирург Солнечногорской больницы Виктор Максютенко.

При выписке грибнику напомнили о технике безопасности. В ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из тела, поскольку это может вызвать большую потерю крови. Нужно зафиксировать его и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Врачи
Обращений к жилищным инспекторам Подмосковья стало на 12% меньше за неделю
23 октября 2023, 11:16
Госжилинспекция Московской области
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Госжилинспекция Подмосковья обработала свыше 16 тысяч заявок жителей за неделю. Количество обращений уменьшилось на 12%.

По словам главы ГЖИ Ольги Фединой, за неделю ведомство отработало свыше 12,9 тысячи заявок. Заметнее всего их количество уменьшилось в Черноголовке, Электростали, Раменском, Домодедове и Лыткарине. Ни одной заявки за неделю не поступило из Восхода, Звездного Городка и Молодежного.

Чаще всего жители обращались по поводу работы отопления в квартирах и домах. Это 4,6 тысячи и 3,3 тысячи заявок. Их все взяли на особый контроль. Еще 711 обращений касались уборки подъездов.

Жители могут оставить обращения в Госжилинспекцию через портал ЕДС. Их берут в работу в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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