Дополнительное освещение появится на подъездной дороге к Дубне в 2023 году
На подъезде к Дубне установят дополнительное освещение на участке дороги протяженностью 5,98 километра. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Соответствующие извещение уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Заявки будут принимать 30 октября.
«Участок работ расположен в городском округе Дубна Московской области и представляет собой автодорогу III технической категории, проходящей c юга на восток от Дмитровского шоссе до ж/д станции Дубна», - уточнили в министерстве.
Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» и за счет регионального бюджета. Их завершат до конца этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.
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