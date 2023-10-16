Дополнительное освещение появится на подъездной дороге к Дубне в 2023 году

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Соответствующие извещение уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Заявки будут принимать 30 октября.

«Участок работ расположен в городском округе Дубна Московской области и представляет собой автодорогу III технической категории, проходящей c юга на восток от Дмитровского шоссе до ж/д станции Дубна», - уточнили в министерстве.

Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно–транспортного комплекса» и за счет регионального бюджета. Их завершат до конца этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».