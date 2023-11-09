Дополнительное оснащение закупили для лесных пожарных в Подмосковье
Четыре километра рукавов для тушения возгораний закупили для лесных пожарных Подмосковья. Дополнительное оснащение приобрели в рамках подготовки к следующему сезону.
«Осуществлена закупка 200 бухт напорных пожарных рукавов с внутренним гидроизоляционным покрытием для комплектации мобильных средств пожаротушения - пожарных машин», - заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
Оборудование закупили по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». С помощью пожарных рукавов можно подавать под избыточным давлением воду в любую точку, что особенно актуально, если возгорание произошло в глубине насаждения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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