Донорский светофор областного Центра крови полностью «позеленел» за прошедшую неделю
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели потребность в биологическом материале полностью удовлетворена.
По словам заместителя главного врача по медицинской части Глеба Марнова, светофор стал полностью зеленым.
«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в „изменение“ цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело - помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», -сказал Марнов.
Он напомнил, что в Подмосковье работают обособленные подразделения центра крови. Каждый желающий может сдать кровь в Подольске, Орехове-Зуеве, Щелкове и в Воскресенске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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