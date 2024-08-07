Донорская акция по сбору крови пройдет в Солнечногорске 9 августа

Для сдачи крови необходимо за 48 часов исключить алкоголь, за сутки - стараться избегать жирной пищи (колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко, шоколад и тому подобное), ужин накануне должен быть легким, а позавтракать нужно сладким чаем с хлебом или печеньем с вареньем. За час до процедуры необходимо воздержаться от курения.

Со всеми противопоказаниями можно ознакомиться по ссылке. Телефон координатора донорской акции: 8 (902) 760-42-68.

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Донором может стать любой человек с регистрацией Москвы или Московской области в возрасте от 18 до 60 лет. При себе необходимо иметь паспорт. После сдачи крови выдают справку, по которой можно воспользоваться одним оплаченным днем отдыха, а также получить денежную компенсацию на питание 998 рублей.

«Для этого доброго дела не надо больше ездить в Москву. Врачи встретят, помогут и скажут спасибо. Важен каждый: собранная кровь пойдет в больницы Подмосковья, где будет помогать людям восстанавливаться после тяжелых травм», - отметила главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.