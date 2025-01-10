10 января 2025, 22:32

Донорам в Сергиевом Посаде увеличат выплаты

Министерство социального развития Московской области
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В 2025 году ежегодную выплату почетным донорам проиндексировали на 4,5%. Теперь их сумма достигает 18 тысяч рублей. Так, повышенные выплаты в текущем году получат более 1,2 тысячи жителей Сергиева Посада. Об этом сообщил начальник социальной защиты города Игорь Ермохин.

Помимо выплат почетным донорам положены бесплатный проезд на общественном транспорте как Москвы, так и Подмосковья, а также компенсация за коммунальные услуги.

Чтобы восстановить силы после сдачи крови, донорам положен обед за счет учреждения или его компенсация. Кроме того, доноры освобождаются от работы в день сдачи крови и имеют право на дополнительный день отдыха. По договоренности эти выходные можно перенести или присоединить к отпуску.

Напомним, статус почетного донора присваивают людям, сдавшим кровь 40 раз или плазму 60 раз. В Подмосковье работает онлайн-платформа , на которой можно ознакомиться с подробной информацией.

Здравоохранение Сергиев Посад
10 января 2025, 23:25
Минсельхоз Подмосковья перечислил новые методы борьбе с африканской чумой свиней
Медиасток.рф
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Министерство сельского хозяйства России скорректировало ветеринарные правила по борьбе с африканской чумой свиней. Согласно изменениям, кормление животных пищевыми отходами и продукцией охоты от диких кабанов можно рассматривать как основание для подозрения на заражение болезнью.

Министерство сельского хозяйства России скорректировало ветеринарные правила по борьбе с африканской чумой свиней. Согласно изменениям , кормление животных пищевыми отходами и продукцией охоты от диких кабанов можно рассматривать как основание для подозрения на заражение болезнью.

В Минсельхозе Московской области отметили, что изменились и методы отбора контрольных образцов у свиней для предотвращения чумы. Важной деталью стало смягчение условий для пополнения стада закрытого хозяйства новыми особями после снятия карантина.

Так, по новым правилам специальная противоэпизоотическая комиссия региона может разрешить ввозить свиней не ранее чем через пять месяцев после окончания карантина, вместо прежних восьми месяцев.

Сельское хозяйство
10 января 2025, 22:48
В пятницу вечером пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в три балла вечером 10 января. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД, не нарушать дистанцию и не совершать резких маневров.

Пробки Дороги
10 января 2025, 21:50
В Дмитрове рекультивировали мусорный полигон «Непейно»
Минэкологии МО
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Рекультивация бывшего мусорного полигона «Непейно» завершилась в Дмитровском округе. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В 2019 году полигон закрыли, а в 2022 году приступили к его рекультивации. В рамках проекта на объекте провели перепланировку захороненных отходов, террасирование и уплотнение откосов. Помимо этого, специалисты обустроили армогрунтовую стену и системы сбора и очистки фильтрата.

Рекультивация «Непейно» позволила улучшить условия жизни около 165 тысяч жителей округа. Напомним, на полигоне собирали отходы с 1975 года - за это время там скопилось 1,6 миллиона кубометров мусора, а площадь складирования превысила 12 гектаров.

Полигоны Минэкологии Подмосковья Экология
10 января 2025, 21:16
Одинцовский округ вошел в топ мероприятий по «Пушкинской карте» в декабре
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Культурные мероприятия, которые вошли в топ декабрьских событий по программе «Пушкинская карта» в Московской области, прошли в Одинцове. Мероприятия организовали в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Посетители и любители искусства смогли оценить несколько выставок и спектаклей. Так, например, 14 декабря - в Звенигородском музее-заповеднике состоялась лекция на тему «Алексей Кондратьевич Саврасов: живопись и жизнь».

Это мероприятие было предназначено для зрителей старше 12 лет и давало возможность глубже понять творчество выдающегося художника.

В Историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в поселке Большие Вяземы 15 декабря провели историческую лекцию «Военные музыканты в войне 1812 года», а 22 декабря в культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде состоялся спектакль для детей «Морозушко-Морозко». Здесь представили увлекательное погружение в зимнюю сказку, профессиональную игру актеров и мастерски подобранные декорации.

Творческим завершением месяца стал новогодний мастер-класс «Роспись варежек/шопера», который прошел в Звенигородском музее-заповеднике 29 декабря. Участники смогли проявить свои художественные навыки, а также создать оригинальные новогодние подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Одинцово Отдых Минкультуры РФ

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