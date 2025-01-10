Донорам в Сергиевом Посаде увеличат выплаты

Помимо выплат почетным донорам положены бесплатный проезд на общественном транспорте как Москвы, так и Подмосковья, а также компенсация за коммунальные услуги.

Чтобы восстановить силы после сдачи крови, донорам положен обед за счет учреждения или его компенсация. Кроме того, доноры освобождаются от работы в день сдачи крови и имеют право на дополнительный день отдыха. По договоренности эти выходные можно перенести или присоединить к отпуску.

Напомним, статус почетного донора присваивают людям, сдавшим кровь 40 раз или плазму 60 раз. В Подмосковье работает онлайн-платформа , на которой можно ознакомиться с подробной информацией.