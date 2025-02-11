Домой без пробок. Как новый въезд в город поможет разгрузить дороги Королева

Вопрос о необходимости нового въезда в Королев поставили на пресс-конференции президента. О важности такой дороги сообщили жители, которые привыкли тратить до 40 минут только, чтобы добраться до главной пробки, где приходится проводить еще порядка 1,5 часа.

Новую дорогу могли построить через Лосиный остров, однако согласовать такое строительство на территории заповедника непросто.

Техническая дорога на Лосином острове уже есть – движение по ней закрыли в 1983 году. Благодаря существующей просеке вырубка деревьев не потребуется.