Домодедовский детский хоспис расширят благодаря ремонту нового корпуса
Новый корпус детского хосписа отремонтируют, после чего туда переведут управленческие подразделения, технические и хозяйственные службы. Это позволит расширить коечный фонд совместного пребывания и открыть новые медицинские кабинеты в основном здании.
По словам главврача Андрея Ишутина, здание сохранят в традициях всего архитектурного ансамбля усадьбы Пржевальского. Потребуются работы по ремонту фасада, фундамента, кровли и инженерных сетей.
Ввод в эксплуатацию дополнительного корпуса позволит сократить ожидание госпитализации и расширить спектр медицинских услуг. После переезда администрации, в основном корпусе расширят коечный фонд, откроют кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, физиотерапии и психологического консультирования.
В рамках проекта запланировано благоустройство всей территории хосписа площадью около трех гектаров. Предстоит реконструкция ограждения и ангара для медицинского транспорта - в распоряжении медиков находится 12 автомобилей, а в этом году получено еще два.
Также будут проведены работы по обустройству ландшафта и доступа к пруду. Проект включает установку новой игровой площадки и зон комфортного пребывания для пациентов.
В настоящее время на попечении хосписа находятся 600 детей с паллиативными диагнозами. Как отмечает главврач, это единственное в области государственное учреждение, оказывающее квалифицированную медико-социальную и психологическую помощь таким пациентам.
Проект реконструкции поддержат Минздрав, администрация Домодедова и благотворительные фонды. Недавно хоспису исполнилось четыре года , его поздравили известные артисты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.
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