Домодедовский детский хоспис расширят благодаря ремонту нового корпуса

Читайте нас в:

По словам главврача Андрея Ишутина, здание сохранят в традициях всего архитектурного ансамбля усадьбы Пржевальского. Потребуются работы по ремонту фасада, фундамента, кровли и инженерных сетей.

Ввод в эксплуатацию дополнительного корпуса позволит сократить ожидание госпитализации и расширить спектр медицинских услуг. После переезда администрации, в основном корпусе расширят коечный фонд, откроют кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, физиотерапии и психологического консультирования.

В рамках проекта запланировано благоустройство всей территории хосписа площадью около трех гектаров. Предстоит реконструкция ограждения и ангара для медицинского транспорта - в распоряжении медиков находится 12 автомобилей, а в этом году получено еще два.

Также будут проведены работы по обустройству ландшафта и доступа к пруду. Проект включает установку новой игровой площадки и зон комфортного пребывания для пациентов.

В настоящее время на попечении хосписа находятся 600 детей с паллиативными диагнозами. Как отмечает главврач, это единственное в области государственное учреждение, оказывающее квалифицированную медико-социальную и психологическую помощь таким пациентам.

Проект реконструкции поддержат Минздрав, администрация Домодедова и благотворительные фонды. Недавно хоспису исполнилось четыре года , его поздравили известные артисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.