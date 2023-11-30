30 ноября 2023, 21:57

Домодедовские сладости произвели фурор на международной выставке в Дубае

Анастасия Сараева
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На международной выставке сладостей, закусок и снеков в ОАЭ презентовали премиальные линейки Demidoff и Libretto домодедовского концерна «Шоколадница». Подмосковные шоколад, печенье, натуральные закуски, мороженое и замороженные сладости были популярны у гостей мероприятия.

Предприятие имеет два цеха: глазури и шоколадных, а также конфет. Сейчас концерн поставляет продукцию в России и бывшие страны СССР.

В штате компании состоят 80 сотрудников, в высокий сезон - сентябрь и октябрь - привлекаются дополнительные кадры.

«Участие в выставке - это новый опыт для нас и бесспорный повод для гордости. Домодедовские сладости представили Россию на международной арене и показали, что наша страна может предложить высококачественные продукты», - рассказала главный технолог концерна «Шоколадница» Оксана Газиева.

В декабре Концерн «Шоколадница» отметит 20-летие.

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Город Домодедово Дубай
30 ноября 2023, 22:33
Газовое оборудование заменят в 1000 многоквартирных домов Подмосковья в 2024 году
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В 2024 году в Московской области газовое оборудование бесплатно заменят в тысяче многоквартирных домов. Работы уже начались в многоэтажках в Лобне.

В 2023 году станут безопаснее порядка 400 многоквартирных домов региона.

«Первым этапом строительно-монтажные бригады монтируют наружные газопроводы. Это абсолютно безболезненная для жителей процедура. В этот период газ не отключается. Наружные работы по внешнему газопроводу проводятся не более недели», - рассказал руководитель проектов ООО «Центргаз» Евгений Шалаев.

На следующем этапе газовщики заходят в подъезды и квартиры, где меняются все трубы, фурнитура и оборудование. В этом случае газ отключают по всему дому. Длительность работ составит не более трех дней.

По словам одного из жильцов дома в Лобне Виктора Куликова, вся газовая система капитально не ремонтировалась со времен постройки дома. Сейчас специалисты попросили спрятать вещи и мебель под защитные пленки и приступили к работе.

«Довольно быстро. Обещали за три дня сделать. Вроде укладываются. Быстро обрезали. Не очень мусора много. Есть какие-то мелочи, конечно. Но нормально, терпимо», - рассказала Куликов.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года. За это время капитальный ремонт газового оборудования провели в двух тысячах домов.

Главная особенность работ - обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире. Она моментально просигналит об утечке.

«Прошу обратить внимание, что сигнализатор загазованности у нас подвешивается под самый потолок, потому что газ легче воздуха и поднимается наверх. И этот датчик при малейшем поднятии метана под потолок просигнализирует», - пояснил Шалаев.

Газовщики все подключат, установят и даже покрасят газовые трубы на кухне и в ванной. С жильцов за это не возьмут ни копейки.

«Все бесплатно. Работы, проводимые в рамках программы капитального ремонта, оплачиваются в рамках капитального ремонта ежемесячно», - подытожил Шалаев.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в течение трех лет в жилых домах Подмосковья установят датчики загазованности «ГазКонтроль».

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Газ
30 ноября 2023, 22:22
Центр содействия строительству провел для подмосковных предпринимателей конференцию в Солнечногорске
Главгосстройнадзор МО
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В Солнечногорске прошла конференция «Меры поддержки строительной отрасли в 2023–2024 годах. Меры поддержки банков» для подмосковных предпринимателей. Центр содействия строительству региона рассказал коммерсантам о семи шагах получения разрешения на строительство, сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.

С докладом выступила представитель организации Надежда Чепурная. Она заявила, что благодаря работе ЦСС стало возможным сокращение срока выхода на стройку объектов на 25%.

«Представленная услуга „Градостроительная проработка инвестиционного проекта“, позволяющая оценить потенциал и градостроительные ограничения территории, а также возможные риски в рамках реализации проект стала самой востребованной темой у гостей и участников», - уточнили в управлении.

В конце 30 предпринимателей получили очно консультацию центра. В мероприятии поучаствовали представители «Сбербанка», «ВТБ Банка» и «Альфа Банка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Солнечногорск Бизнес
30 ноября 2023, 22:15
Молодежный форум «Мы — Россия» пройдет в Наро-Фоминске с 30 ноября по 3 декабря
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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С 30 ноября по 3 декабря в Наро-Фоминске пройдет молодежный форум «Мы — Россия». Мероприятие соберет порядка 500 человек, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Форум организует Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«У нас тесные связи с Донбассом, наши волонтеры регулярно ездят туда с помощью, ребята из ДНР и ЛНР приезжают к нам на патриотические мероприятия. И мы решили провести большое мероприятие, пригласить ребят со всех новых территорий к нам в гости», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

В первый день форума ребята побывали в Главном храме ВС РФ и музее «Дорога памяти». В последнем представили свыше 33 миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

«К нам в Донецк приезжают „Волонтеры Подмосковья“, мы много и усердно работаем, помогаем бойцам, мирным жителям, много всего переживаем плечом к плечу», - сообщила Валентина Михайлюк из ДНР.

В другие дни с делегацией встретятся журналист ВГТРК, депутат Мособлдумы Андрей Медведев, советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, военный обозреватель Даниил Безсонов и другие. В конце их ждет концерт с участием звезд.

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Наро-Фоминск Молодежь
30 ноября 2023, 22:07
Проект «Добрология» для семей с особенными детьми запустили в Лобне
Екатерина Дятловская
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В Лобне стартовал социальный проект «Добрология». Активисты помогают семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Программа объединила около 40 семей.

«Главная идея проекта - организовать культурный досуг для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, дать возможность мамам, папам, бабушкам и дедушкам отвлечься от рутины», - рассказала руководитель проекта Елена Демчинская.

В рамках проекта организовывают семейные фотосессии, мастер-классы, посещения театров, музея, цирка.

По словам Демчинской, проект объединяется с другими городами. Например, в Лобню приезжали мамы из Долгопрудного и Дмитрова.

Идея проекта появилась в Елены не случайно. Она является мамой четверых детей, двое младших - с аутизмом.

«В самом начале нашего особенного пути огромную помощь, в первую очередь, психологическую, я получила от организации „Город детства“, которая была в нашем городе. Мы собирались, решали общими усилиями какие-то наболевшие вопросы. Это было бесценно», - уточнила руководитель проекта.

Позже проект разросся. Родителям особенных детей помогают психологи, дефектологи и логопеды.

Присоединиться к программе может любой желающий не только из Лобни, но и из ближайших городов. Подробности можно узнать по ссылке.

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Дети Лобня

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