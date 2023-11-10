Домодедовские школьники разработали программу по индивидуальному подбору питания при стрессе

Педагог-психолог домодедовской школы № 2 Юлия Богданова рассказала, что ученики участвовали в треке «Медицина будущего». На соревнования в Пермь поехали пять домодедовских школьников. Во время олимпиады каждому из них отвели свою роль.

«Нам, исследователям, выдали образовательный набор-конструктор для программирования. Мы самостоятельно собрали его так, чтобы он умел определять стресс у ребенка», - поделилась одна из учениц.

Отмечается, что школьники много работали с информацией. Так, они составляли списки продуктов, рассказывали об их пользе и составе. Потом производился расчет калорий. Все данные передали программистам.

Главной задачей школьников стало разработать программу, которая будет составлять индивидуальный рацион питания при стрессе.

«Мы работали с помощью языка программирования Python. У нас получилась вполне рабочая программа. Ей можно пользоваться в школах», - добавил ученик школы № 2.

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