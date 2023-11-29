Домодедовская больница получит транспорт с водителем в 2024 году
С следующем году Домодедовская больница получит машину и водителям для перевозки пациентов в стационар, лекарств в поликлиники и анализы в лабораторию. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Прием заявок завершится 5 декабря. Стартовая цена контракта составила 48,8 миллиона рублей.
Контракт оплатят из средств больницы, регионального бюджета и средств от платных услуг.
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