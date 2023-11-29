Домодедовская больница получит транспорт с водителем в 2024 году

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Пять общественных пространств в деревне Голубое оборудовали камерами системы «Безопасный регион». Еще 149 видеокамер установили на подъездах жилых домов.

Теперь под видеонаблюдением находятся пешеходная дорожка около Новоголубовского пруда, пересечение улиц Родниковая и Тверецкий проезд, парковка торгового центра «Киоск», детская игровая площадка вблизи дома № 3, а также торговая точка и контейнерная площадка у дома № 2.

«Голубое - самый быстрорастущий микрорайон округа, и мы особое внимание уделяем его развитию. На встрече с губернатором жители просили усилить работу по обеспечению безопасности, поэтому мы выполнили установку пяти камер „Безопасного региона“ в общественных пространствах», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что еще 149 видеокамер установили на подъездах жилых домов в деревне Голубое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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