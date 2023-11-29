29 ноября 2023, 07:30

Домодедовская больница получит транспорт с водителем в 2024 году

ГБУЗ МО «Домодедовская больница»
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С следующем году Домодедовская больница получит машину и водителям для перевозки пациентов в стационар, лекарств в поликлиники и анализы в лабораторию. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Прием заявок завершится 5 декабря. Стартовая цена контракта составила 48,8 миллиона рублей.

Контракт оплатят из средств больницы, регионального бюджета и средств от платных услуг.

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Больницы Водители Город Домодедово
29 ноября 2023, 08:12
Камеры «Безопасный регион» установили в деревне Голубое под Солнечногорском
Unsplash
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Пять общественных пространств в деревне Голубое оборудовали камерами системы «Безопасный регион». Еще 149 видеокамер установили на подъездах жилых домов.

Теперь под видеонаблюдением находятся пешеходная дорожка около Новоголубовского пруда, пересечение улиц Родниковая и Тверецкий проезд, парковка торгового центра «Киоск», детская игровая площадка вблизи дома № 3, а также торговая точка и контейнерная площадка у дома № 2.

«Голубое - самый быстрорастущий микрорайон округа, и мы особое внимание уделяем его развитию. На встрече с губернатором жители просили усилить работу по обеспечению безопасности, поэтому мы выполнили установку пяти камер „Безопасного региона“ в общественных пространствах», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что еще 149 видеокамер установили на подъездах жилых домов в деревне Голубое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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Солнечногорск
29 ноября 2023, 06:00
Мособлконтроль напомнил об изменениях в вопросе оплаты госконтрактов
Главное контрольное управление Московской области
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Мособлконтроль напомнил об изменениях в части исполнения государственных и муниципальных контрактов, а также их оплаты. Последнее могут квалифицировать как нецелевое использование бюджета.

На данный момент подобные случаи уже рассматривались в суде.

«Оплата невыполненных работ по контракту квалифицирована судом как нецелевое расходование бюджетных средств, вследствие того, что по факту средствами субсидии были оплачены невыполненные работы», - уточнили в ведомстве.

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Солнечногорск
29 ноября 2023, 04:00
Нелегальных перевозчиков мусора выявили в Дмитрове
Минэкологии МО.
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Минэкологии Подмосковья вместе с полицией выявило нелегальных перевозчиков строительных отходов. Нарушителей нашли в Дмитрове.

«Сотрудниками УМВД России по Дмитровскому округу были задержаны сразу семь водителей, перевозивших строительные отходы без оформления соответствующих документов», - заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Свалки отходов зарегистрировали в поселках Некрасовском, Останкине и деревне Ассаурово. Четырех водителей оштрафовали, еще троих вызвали в министерство для рассмотрения дел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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Минэкологии Подмосковья Дмитров
29 ноября 2023, 02:00
Более 50 лыжных трасс заработают в парках Подмосковья в зимний период
Министерство благоустройства Московской области
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В парках Московской области откроют 52 лыжные трассы, 56 тюнингованных горок и 181 открытый каток в этом зимнем периоде. Об этом рассказали на телеканале «Россия 1», сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Общими требованием для каждой локации стало: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация, продажа горячих напитков и еды, чистые туалеты и урны, своевременное обслуживание по регламенту на каждой зоне», - уточнили в ведомстве.

В этом году в общественных зонах установят 112 украшенных елок, подсветят 95 километров дорожек и разместят 853 световых фигур. Также гостей парков ожидают новогодние иллюминации, фотозоны, ярмарки и теплые зоны для комфортного отдыха.

Также в парках работают 114 кафе, 66 теплых зон и 141 мобильная точка питания, киоски, 54 новогодние ярмарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки

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