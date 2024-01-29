Дома в стилистике песчаных дюн построят в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах

Группа «Самолет» построит 4-, 6- и 8-этажные дома на 165 квартир суммарно. Площадь жилья составит от 23 до 89 квадратных метров.

Внешний вид новых корпусов выполнят в стилистике песчаных дюн. Главной особенностью проекта станет динамический рисунок из окон разных форм и размеров. Палитра экстерьеров объединит оттенки коричневого, рыжего, светло- и темно-серого, а также бежевого. Во дворах появится извилистая белая тропа, напоминающая путь каравана. Слева и справа от нее сделают детские и спортивные площадки, зоны отдыха и лежаки для принятия солнечных ванн.

В ЖК «Егорово Парк» запланирована и социальная инфраструктура. Здесь появится поликлиника, четыре детских сада, две школы, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

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