Дома в поселке Южный в Климовске включили в госпрограмму по расселению аварийного жилья

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Постановлением правительства Подмосковья 30 домов внесли в госпрограмму по расселению аварийного жилья. Они находятся по адресам: Южный поселок, микрорайон Климовск, дома № 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34.

Собственники смогут получить сертификат на приобретение нового жилья или дождаться ключей от квартиры в новостройке. Сейчас ведется проработка земельного участка для строительства первого МКД.

Из аварийного жилья переселят 461 семью - это более 860 человек. Подавать заявления на сертификаты жильцы смогут уже в ближайшее время.

Перед властями Подмосковья стоит задача : как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.