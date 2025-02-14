Дома культуры в Лобне закупят новое оборудование на 2 миллиона рублей

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Подробное обсуждение направлений использования финансирования состоялось на совещании, проведенном главой муниципалитета Анной Кротовой с директорами домов культуры «Луговая» и «Красная поляна». На встрече были детально рассмотрены текущие потребности учреждений и согласованы приоритетные направления для инвестиций.

Так, в Доме культуры «Луговая», являющемся центром притяжения для 32 клубных формирований различной направленности, планируется осуществить замену кресел в концертном зале.

В «Красной Поляне», которая является домом для 46 кружков и секций, объединяющая более 860 участников, запланирован капитальный ремонт музыкального класса. Кроме того, планируется закупка нового звукового и проекционного оборудования.

Помимо обсуждения вопросов финансирования, директора лобненских домов культуры представили главе муниципалитета новые творческие кружки и мероприятия, которые планируется запустить в этом году.