14 февраля 2025, 13:36

Дома культуры в Лобне закупят новое оборудование на 2 миллиона рублей

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В этом году учреждениям культуры округа выделили финансирование в размере двух миллионов рублей. Финансовая поддержка позволит существенно улучшить материально-техническую базу учреждений, провести необходимые ремонтные работы и приобрести современное оборудование.

Подробное обсуждение направлений использования финансирования состоялось на совещании, проведенном главой муниципалитета Анной Кротовой с директорами домов культуры «Луговая» и «Красная поляна». На встрече были детально рассмотрены текущие потребности учреждений и согласованы приоритетные направления для инвестиций.

Так, в Доме культуры «Луговая», являющемся центром притяжения для 32 клубных формирований различной направленности, планируется осуществить замену кресел в концертном зале.

В «Красной Поляне», которая является домом для 46 кружков и секций, объединяющая более 860 участников, запланирован капитальный ремонт музыкального класса. Кроме того, планируется закупка нового звукового и проекционного оборудования.

Помимо обсуждения вопросов финансирования, директора лобненских домов культуры представили главе муниципалитета новые творческие кружки и мероприятия, которые планируется запустить в этом году.

Инвестиции Благоустройство Дети Лобня
14 февраля 2025, 14:31
Подмосковные теннисистки вышли в полуфинал международного турнира
Getty Images
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Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал международного парного турнира по теннису. Они сразятся с соперницами из Италии.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Мирра Андреева и Диана Шнайдер выступят в полуфинале парного турнира категории WTA-1000 в городе Дохе в Катаре. Ранее они успешно обыграли дуэт Ирины Хромачевой и Анны Данилиной.

В следующем раунде спортсменки сыграют с соперницами из Италии - Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали дуэтом прошлым летом на Олимпиаде. В Брисбене девушки завоевали титул, а на турнире «Большого шлема» в Мельбурне вышли в полуфинал. Это будет третий их совместный турнир.

Спортсмены
14 февраля 2025, 14:31
Новую особую экономическую зону создадут в Серпухове
Медиасток.рф
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Новую особую экономическую зону запланировали создать в Серпухове. В ее строительство инвестируют более 1,2 миллиарда рублей. Открыть площадку планируют до 2026 года.

Проект по созданию ОЭЗ «Большой Серпухов» поддержали в межведомственной рабочей группе во вопросам создания особых экономических зон. Заседание провели под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака.

По проекту в Серпухове построят ОЭЗ промышленно-производственного типа площадью 30 гектаров.

«В создание инфраструктуры новой ОЭЗ в течение 2025–2026 годов планируется инвестировать более 1,2 миллиарда рублей. При этом уже сегодня у нас есть подтверждения о намерении разместиться в новой ОЭЗ от семи компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты более 8восьми миллиардов рублей и создать порядка 900 рабочих мест, в том числе высокотехнологичных», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на территории ОЭЗ смогут работать предприятия разных отраслей. О желании разместить там свои площадки уже сообщили компании в сфере фармацевтики, медоборудования, безопасности и других.

Строительство Серпухов
14 февраля 2025, 14:27
Аренда и продажа имущества принесли Подмосковью 1,3 млрд рублей в январе
Минимущества
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В январе 2025 года в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья поступило 1,3 миллиарда рублей от продажи и аренды земли и имущества. В регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева провели инвентаризацию всех объектов казны.

Данные о зачислении средств от использования земели и имущества формируются автоматически. В январе наибольшие поступления в бюджет обеспечили Балашиха, Мытищи и Истра. Плановые показатели лучше других выполнили Лосино-Петровский, Кашира и Дубна.

«По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 миллиарда рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 миллиарда рублей», - подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Недвижимость Деньги
14 февраля 2025, 14:22
День здорового сердца пройдет во Фрязине 15 февраля
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В Щелковской больнице городского округа Фрязино 15 февраля пройдет День здорового сердца. Гости мероприятия узнают о современных методах профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Всех желающих посетить День здорового сердца ждут во взрослой поликлинике обособленного подразделения имени Матвея Гольца по адресу: городской округ Фрязино, улица Московская, дом № 7, строение 1. Встреча со специалистами пройдет 15 февраля с 09:00 до 14:00.

Уточить подробности и записаться на мероприятие можно по номеру: 7 (496) 255-40-25.

Участие бесплатное, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Здравоохранение Фрязино

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