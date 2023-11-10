Дома Химок перевели на резервную систему отопления на время ремонта

Он подчеркнул, что вместе с вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным обсудил ситуацию с отоплением с жителями домов на улицах Микояна, Зеленой, Маяковского, Пролетарской и Юбилейном проспекте, где зафиксировали перебои в подаче тепла.

«В нашем округе более 1400 многоквартирных домов подключены к центральному отоплению. В 200 из них были проблемы: прорывы, неполадки в тепловых пунктах или изношенное инженерное оборудование», - уточнил Волошин.

Глава городского округа Химки добавил, что работа специалистов ТСК «Мосэнерго» находится под ежедневным контролем. Сегодня коммунальщики устраняли повреждение на магистральном трубопроводе на улице 9 Мая, который обеспечивал теплом 22 дома и социальных объекта.

Чтобы не отключать жителей от отопления, на месте установили резервную систему на время проведения работ.

Волошин призвал жителей сообщать о сбоях в подаче тепла на единую горячую линию администрации по телефону: (495) 793-01-01. Все обращения операторы передают в работу ответственным службам.