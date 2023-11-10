10 ноября 2023, 19:31

Дома Химок перевели на резервную систему отопления на время ремонта

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Тепло в дома жителей городского округа Химки запустили по резервной системе на время проведения работ по восстановлению магистрального трубопровода на улице 9 Мая. Об этом по итогам заседания оперативного штаба рассказал в своем Telegram-канале глава округа Дмитрий Волошин.

Он подчеркнул, что вместе с вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным обсудил ситуацию с отоплением с жителями домов на улицах Микояна, Зеленой, Маяковского, Пролетарской и Юбилейном проспекте, где зафиксировали перебои в подаче тепла.

«В нашем округе более 1400 многоквартирных домов подключены к центральному отоплению. В 200 из них были проблемы: прорывы, неполадки в тепловых пунктах или изношенное инженерное оборудование», - уточнил Волошин.

Глава городского округа Химки добавил, что работа специалистов ТСК «Мосэнерго» находится под ежедневным контролем. Сегодня коммунальщики устраняли повреждение на магистральном трубопроводе на улице 9 Мая, который обеспечивал теплом 22 дома и социальных объекта.

Чтобы не отключать жителей от отопления, на месте установили резервную систему на время проведения работ.

Волошин призвал жителей сообщать о сбоях в подаче тепла на единую горячую линию администрации по телефону: (495) 793-01-01. Все обращения операторы передают в работу ответственным службам.

Химки Отопление
10 ноября 2023, 18:46
Налоговая служба напомнила жителям Подмосковья о возможности оплаты по QR-коду
Unsplash
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УФНС России по Московской области рекомендует жителям региона использовать современные технологии. Гражданам напоминают о возможности оплаты через QR-коды.

На налоговых квитанциях расположен QR-код, который содержит всю информацию о реквизитах платежа. Его можно использовать для осуществления безналичной оплаты через банковские приложения на мобильных устройствах. Для выполнения платежа достаточно просто отсканировать QR-код с помощью смартфона и следовать инструкциям, указанным в приложении.

При этом банковские предложения предлагают функцию распознавания QR-кода, чтобы обеспечить удобство клиентам при оплате налогов. Это позволяет совершить платеж всего за несколько минут без необходимости указывать дополнительные реквизиты.

Таким образом больше не нужно тратить время на поход в отделение банка для получения бумажной квитанции, так как платеж можно найти в истории операций в мобильном приложении, интернет-банке или на самообслуживающих устройствах. Там же можно распечатать чек.

Кроме уплаты налогов, при помощи QR-кодов можно оплатить услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и другие услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг. Он напомнил, что при помощи интернет-портала жители региона могут воспользоваться 238-ю услугами.

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Налоги ФНС РФ
10 ноября 2023, 18:43
«Я не сразу поняла, что произошло». Пострадавшая на мосту в Подольске рассказала о случившемся
Андрюхина Мария
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Пострадавшая во время обрушения автомобильного моста через Пахру Алла Леонидовна рассказала исполняющему обязанности главы Подольска Григорию Артамонову о том, как все произошло. По ее словам, она часто ездила по этой переправе.

«Передо мной ехала машина. Она проехала. Тут просто я падаю. Я кричала, потому что не поняла, что произошло. Потом поняла, что рухнула какая-то часть пролета моста. Я только думала о том, чтобы машина не загорелась. А потом я смогла открыть дверь. Там были двое мужчин, они меня вытащили. Имен, к сожалению, не догадалась спросить. Потом подъехали скорая, полиция, пожарные», - рассказала пострадавшая.

Артамонов навестил Аллу Николаевну в больнице. Он поинтересовался самочувствием пациентки и пожелал скорейшего выздоровления.

«При обследовании выявлены переломы рёбер, таранной кости. Ушибы мягких тканей, в основном, в легкой степени. Пациентке оказана вся необходимая помощь. Жизни и здоровью её на данный момент ничто не угрожает. Пока будет находиться в отделении травматологии, получать плановое лечение», - прокомментировал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Напомним, при обрушении моста в Подольске пострадавшая получила перелом ноги и повреждение ребер. По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности.

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Подольск
10 ноября 2023, 18:31
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 10 ноября
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 10 ноября. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Заторы также наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Каширском, Рублево-Успенском, Пятницком, Калужском и Щелковском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
10 ноября 2023, 18:13
Творческий конкурс рисунков «Дети против коррупции» начался в Подмосковье
Unsplash
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Конкурс рисунков «Дети против коррупции» стартовал в Подмосковье 9 ноября. Принять в нем участие могут обучающиеся техникумов, колледжей и училищ до 9 декабря.

В Главном управлении региональной безопасности заявили, что лучшие конкурсные работы разместят в виде наружной рекламы на баннерах в Подмосковье. Работы принимают в таких номинациях, как «Подмосковье против коррупции», «Наше будущее без коррупции», «Слышим, видим, не молчим!» и других.

Победителям и призерам также вручат грамоты и ценные подарки: планшет, умные часы и яндекс-станцию.

Подробнее с информацией о правилах и условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.

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Пробки Дороги

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