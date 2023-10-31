Дома для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме достроят к концу 2024 года
Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья продолжается в Яхроме. Главгосстройнадзор Московской области проконтролировал проведение работ в микрорайоне Левобережье.
Возведение шестиэтажных домов началось в октябре 2023 года. Застройщиком выступает МАУ «УКС ДГО».
Согласно проекту, в каждом здании расположится 63 квартиры. На данный момент строительная готовность объектов составляет 18% - осуществляется кирпичная укладка стен первого и второго этажей. Полностью строительство домов планируют завершить к концу 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».