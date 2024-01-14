14 января 2024, 14:49

«Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове

РИА «Новости»
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«Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове на базе детского морского центра «Альбатрос». Глава городского округа Михаил Ежокин рассказал, что для юных патриотов подготовили несколько кружков.

«В учреждении юные патриоты будут заниматься в различных кружках, общаться и, конечно, помогать Родине», - подчеркнул он.

Начальник управления образования муниципалитета Елена Болмазова отметила, что с молодежью будут работать в нескольких областях.

«Будут представлены направления „Юнавиа“, „Юнфлот“. А еще - „Юная безопасность дорожного движения“», - заявила Болмазова.

На официальном сайте Всероссийского детско-юношеского движения указали, что расширение материально-технической базы «Дом Юнармии» будет продолжаться. Основные направления: военно-патриотическое и военно-историческое, туристско-краеведческое и экологическое, личностное развитие, техническое творчество.

Ранее новые «Дома Юнармии» открыли в Мытищах, Ногинске, Сергиевом-Посаде, Подольске, Краснознаменске, Можайске и Рузе. На их базе работают различные профильные центры, где подрастающее поколение может получить новые знания.

Молодежь Город Домодедово Образование
14 января 2024, 13:41
Кукольное представление и мастер-класс. Для детей из Волоколамска провели рождественскую елку
Телеканал «360»
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Благотворительная елка для детей прошла в музее семьи Великого князя Константина Константиновича в Волоколамском городском округе. Школьникам показали спектакль, провели экскурсию по музею и организовали игры на свежем воздухе.

Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова сообщила, что елка стала поощрением для школьников, которые отличились в учебе. Она отметила, что организаторы поставили перед собой цель - приобщить детей к культурным традициям и обычаям страны.

«Мы сегодня проводим ее здесь во второй раз и хотим, чтобы она стала большой традицией нашего городского округа», - добавила она.

Мероприятие организовали в традициях рождественских праздников начала XX века. Сотрудники музея рассказали детям об интересных фактах из жизни Константина Романова и его семьи, а также провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Учащиеся своими руками сделали украшение по образцу XX века и повесили его на елку.

Заведующая Евгения Терновская обратила внимание на стенд музея. По ее словам, дети пришли не с пустыми руками и принесли свои новогодние работы, из которых сделали выставку.

Губернаторская рождественская елка прошла в Красногорске. На мероприятие пришли тысячи школьников, которые показали успехи в учебе.

Праздники Дети Экскурсии Музеи Новый год Волоколамск
14 января 2024, 12:51
Подмосковные спасатели вызволили застрявший в горшке палец ребенка
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Специалисты 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли трехлетнему мальчику, чей палец застрял в пластиковом горшке. Помощь потребовалась ребенку в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника части Владимира Шеварихина, в единую службу экстренных вызовов 112 обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее ребенок просунул палец в отверстие для крепления ручки, но вытащить обратно не смог. Родителям не удалось самостоятельно освободить руку сына.

«Спасатели с помощью шанцевого инструмента откололи часть ножки горшка, и, добравшись до пальца, смазали его кремом, после чего аккуратно вытащили из отверстия», - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Накануне сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Серебряные Пруды, Озеры, Кашира и Зарайск. Оказалось, что некоторые стихийные горки не соответствуют требованиям безопасности.

Спасатели Дети Орехово-Зуево
14 января 2024, 09:51
Более 220 мест для Крещенский купаний подготовят в Подмосковье
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В Московской области подготовят более 226 площадок для безопасных крещенских купаний, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона. По словам главы ведомства Михаила Хайкина, на открытых водоемах будет 65 таких мест.

Крещенские купания состоятся 18–19 января. На прудах организуют 52 безопасные площадки, еще будет 44 возводимых купели и 67 купелей, расположенных внутри помещений. Одними из самых популярных мест для купаний в Подмосковье остаются источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, иордань на Истре, Дмитровская купель у Покровского храма и источник Николая Чудотворца в Коломне.

На каждой площадке оборудуют комфортные подходы к местам купания, туалеты, теплые места для переодевания и сделают парковку для машин. Следить за безопасностью будут сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

Ранее врач Ольга Шарапова напомнила, что купание в ледяной воде категорически запрещено беременным женщинам на любом сроке. Перегрузка сердечно-сосудистой системы, которая возникает из-за резкой смены температур, может негативно отразиться на маме и ее ребенке.

Коломна Истра Сергиев Посад
13 января 2024, 14:48
«Мособлпожспаса» выявил опасные стихийные горки
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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Озеры, Серебряные Пруды, Кашира и Зарайск. Выяснилось, что некоторые стихийные горки не отвечают требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Замначальника теруправления Эдуард Морозов рассказал, что с жителями провели профилактические беседы, чтобы предотвратить травмы при катании. Их предупредили о смертельной опасности снежных насыпей и склонов, которые находятся возле водоемов и магистралей. Кататься можно с прямого, ровного съезда без трамплинов и ям.

«На пути любителя зимних развлечений не должны встречаться препятствия - корни деревьев, валуны, прутья арматуры, мачты освещения или заборы», - отметили в противопожарно-спасательной службе.

Детям и взрослым рекомендовали выбирать оборудованные места для отдыха в зимнее время, чтобы исключить риск трагедии.

В конце декабря в «Мособлпожспасе» призвали не выходить на лед водоемов. Он стал хрупким из-за слабоотрицательной температуры и мокрого снега.

Отдых Спасатели Зарайск Кашира Серебряные пруды

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