«Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове

Благотворительная елка для детей прошла в музее семьи Великого князя Константина Константиновича в Волоколамском городском округе. Школьникам показали спектакль, провели экскурсию по музею и организовали игры на свежем воздухе.

Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова сообщила, что елка стала поощрением для школьников, которые отличились в учебе. Она отметила, что организаторы поставили перед собой цель - приобщить детей к культурным традициям и обычаям страны.

«Мы сегодня проводим ее здесь во второй раз и хотим, чтобы она стала большой традицией нашего городского округа», - добавила она.

Мероприятие организовали в традициях рождественских праздников начала XX века. Сотрудники музея рассказали детям об интересных фактах из жизни Константина Романова и его семьи, а также провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Учащиеся своими руками сделали украшение по образцу XX века и повесили его на елку.

Заведующая Евгения Терновская обратила внимание на стенд музея. По ее словам, дети пришли не с пустыми руками и принесли свои новогодние работы, из которых сделали выставку.

Губернаторская рождественская елка прошла в Красногорске. На мероприятие пришли тысячи школьников, которые показали успехи в учебе.