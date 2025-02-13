Дом ветерана Отечественной войны в Дмитрове газифицировали по льготной программе

Льготные категории граждан теперь могут воспользоваться бесплатными работами по проведению газа внутри границ их земельных участков. Кроме того, им предоставляют газовое оборудование на сумму до 80 тысяч рублей.

Одним из примеров реализации программы «Социальная газификация» стало подключение газа в доме труженика тыла и ветерана Великой Отечественной войны Марии Афанасьевны, проживающей в селе Куликово.

«Сначала мы подали заявку, как обычно. А потом узнали, что нашей семье положены льготы, так как наша бабушка - Мария Афанасьевна, ветеран Великой Отечественной войны. Ей 96 лет! Поэтому мы подали заявку уже с учетом льгот. Раньше мы отапливались электричеством, а это, конечно, очень дорого», - рассказала невестка Марии Афанасьевны Людмила Александровна.

Дополнительную меру поддержки предоставляют только при первичной газификации. Для того, чтобы воспользоваться правом на льготное подключение, жителям необходимо оставить заявку на сайте.

Программу «Социальная газификация» реализуют на всей территории Российской Федерации с 2021 года. Она предусматривает бесплатное строительство газопроводов до границ частных участков. За время действия программы жители Дмитровского округа подали 8258 заявок, 2776 из них уже исполнили.

Узнать, кто имеет право на льготы, можно по ссылке.