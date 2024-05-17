Дом творчества «Созвездие» в Химках отремонтируют к концу года

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Специалисты обновят фасад и крышу здания, отремонтируют системы отопления, водоснабжения и электрокоммуникации. Также в учреждении параллельно идут общестроительные работы и монтаж инженерных сетей.

«Сейчас на втором этаже проводим работы по подготовке стен к штукатурке, также специалисты набивают сетки маяков и возводят кирпичные перегородки. До конца мая будут оштукатурены стены, проведены стяжки полов», - рассказал руководитель проекта Владимир Щепетков.

Дом творчества также перепланируют. Площади некоторых помещений увеличат, а для театральных коллективов построят несколько залов.

«При проектировании мы учли все пожелания педагогов, секции которых будут проходить в доме детского творчества. Уже на данном этапе проведена колоссальная работа», - поделился муниципальный депутат городского округа Химки Валентин Герасимов.

Отметим, что в Доме детского творчества «Созвездие» занимаются более 2000 школьников. Пока в здании идет строительство, воспитанники обучаются в школе «Лига первых» и в Аэрокосмическом лицее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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