Дом семьи Завольских в Коломне подключили к газу по президентской программе

Директор филиала «Юго-Восток» Андрей Королев поздравил Завольских с пуском газа по президентской программе. Вопрос с отоплением и горячим водоснабжением решили меньше, чем за месяц. Теперь они смогут жить в своем доме в микрорайоне Подлипки круглый год.

«От нас было нужно оперативно готовить дом к газификации и быстро оплачивать выполненные работы», - поделилась Анна Завольская.

Газификацию провели так быстро, потому что семья отвечала трем критериям: их дом и участок расположены в населенном пункте с действующей системой газоснабжения; расстояние от уличного распределительного газопровода до участка не превышало 30 метров; семья сразу закупила оборудование и была готова быстрой оплате работ.

Напомним, подать заявку на участие в программе социальной газификации можно в личном кабинете на сайте «Мособлгаза».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».