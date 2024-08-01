Дом-музей Жуковского подпишет соглашение с библиотечным фондом

В ходе визита директор музея Майя Ширканова и главный хранитель фондов Елена Ширканова подробно рассказали о истории создания мемориального комплекса и провели для гостей экскурсию по родному дому отца русской авиации.

Итогом встречи стало предварительное соглашение о сотрудничестве между централизованной библиотечной системой города Жуковский и мемориальным домом-музеем Жуковского. Подписание этого важного документа запланировано на 24 августа - в день города Жуковского.

Соглашение предполагает активное взаимодействие в организации различных мероприятий, направленных на популяризацию жизни и наследия Николая Егоровича Жуковского. В рамках сотрудничества планируется проведение конференций, дискуссий и встреч как в онлайн, так и в офлайн форматах, экскурсии для жителей Жуковского, а также научно-изыскательские работы и сотрудничество с вузами города.

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