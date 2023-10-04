Дом-музей писателя Сергея Дурылина в Королеве отметил 30-летие
В Королеве круглую дату отметил мемориальный дом-музей писателя и богослова Сергея Дурылина. До 1993 года в нем жила сестра литературного критика Александра Виноградова. Она передала дом государству для открытия в нем музея. Сейчас в его коллекции числится свыше 17 тысяч экспонатов.
«Сначала музей принадлежал Государственному институту театрального искусства, потому что Дурылин там руководил кафедрой истории русского театра, потом в течение короткого времени Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина, а позже стал самостоятельным - то есть муниципальным. Сейчас он входит в музейное объединение Королева», - заявил представитель музея Александр Калашников.
В музее готовят выставку к 30-летию открытия учреждения. На экспозиции представят не только личные вещи Сергея Дурылина, но и его знаменитых гостей и друзей.
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