Дом-музей писателя Сергея Дурылина в Королеве отметил 30-летие

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«Сначала музей принадлежал Государственному институту театрального искусства, потому что Дурылин там руководил кафедрой истории русского театра, потом в течение короткого времени Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина, а позже стал самостоятельным - то есть муниципальным. Сейчас он входит в музейное объединение Королева», - заявил представитель музея Александр Калашников.

В музее готовят выставку к 30-летию открытия учреждения. На экспозиции представят не только личные вещи Сергея Дурылина, но и его знаменитых гостей и друзей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье.

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