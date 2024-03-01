01 марта 2024, 13:54

Дом культуры в Воскресенске стал одним из лучших в Подмосковье по итогам конкурса

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Министерство культуры и туризма Московской области провело конкурс среди сельских учреждений культуры. Одним из лучших в регионе стал Дом культуры села Косяково в городском округе Воскресенск.

Дом культуры села Косяково относится к Воскресенскому координационно-методическому центру культуры и творчества «Истоки». Каждую неделю там проводят мероприятия и занятия для жителей села и соседних населенных пунктов.

Также на конкурсе отметили и лучших работников сельских учреждений культуры. В их числе - методист Дома культуры поселка Виноградово Виктория Жукова.

Победители областного конкурса получили денежное поощрение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там можно найти активности на Масленицу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск конкурсы
01 марта 2024, 13:52
Еще 1050 новых пассажирских автобусов закупят в Подмосковье в этом году
Медиасток.рф
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Ежедневно автобусами в Подмосковье пользуются около двух миллионов человек. Общественный транспорт охватывает 80% территории региона, это крупнейшая маршрутная сеть России. Почти по двум тысячам маршрутов циркулирует свыше 8,5 тысячи автобусов. В 2024 году планируется закупить еще 1050.

Мособлдума активно участвовала в разработке единого стандарта по организации пассажирских перевозок Подмосковья. Это позволило повысить безопасность и снизить аварийность.

«В регионе активно внедряется искусственный интеллект. Например, камеры отслеживают соблюдение расписания. Также Мособлдума приняла закон, ограничив возраст автобусов малого класса пятью годами, большого - семью. Профильный комитет продолжает заниматься вопросами в данной сфере», - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Повышение качества транспортного обслуживания жителей обсудили на заседании в Ленинском округе. В округе жилищное строительство идет высокими темпами. В ближайшие годы ожидается прирост населения почти на 450 тысяч человек.

«Сейчас в Ленинском городском округе есть потребность в 52 автобусах большого и среднего классов. Будем думать, как максимально закрыть ее в этом году из планируемых к закупке 1050 новых автобусов», - сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Автобусы Мособлдума
01 марта 2024, 13:46
Незаконную свалку снега пресекли в Лобне
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Общественный лесной инспектор в Лобне выявил незаконную свалку снега. Нарушители вывозили снег на прилегающую к лесному фонду территорию.

Нарушителю грозит штраф: до пяти тысяч рублей - для граждан, до 30 тысяч рублей - для должностных лиц, до 50 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 500 тысяч рублей - для юридических лиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Проверку обращения провел старший участковый лесничий Дмитровского филиала «Мособллеса». Сейчас свалка находится под контролем администрации городского округа Лобня. Рядом дежурит экипаж ГИБДД, чтобы выявить виновника и остановить нарушение законодательства.

Свалки Лобня Полиция
01 марта 2024, 13:46
Участники «Активного долголетия» из Лобни стали призерами областного творческого конкурса
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Участники проекта «Активное долголетие» из Лобни успешно выступили на областном вокально-танцевальном конкурсе «Мы в стиле». Округ представлял вокальный ансамбль «Неужели это мы».

По итогам музыкальных состязаний коллектив из Лобни занял 3-е место. Ансамбль «Неужели это мы» занимается под руководством педагога и музыканта Ларисы Абабковой.

Ранее участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Там представлены все субъекты страны с культурным достоянием, крупнейшими корпорациями и общественными организациями.

Стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Клуб расположен по адресу: улица Молодежная, 4. При себе необходимо иметь социальную карту. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие конкурсы
01 марта 2024, 13:45
Итоги фотоконкурса «Зимний русский лес» подвели в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Фотоконкурс под названием «Зимний русский лес» завершился. Его итоги подвели в филиале «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес».

Этот конкурс проводится уже несколько лет и стал популярным среди фотографов-любителей. Более 60 участников прислали свои работы для оценки жюри. Наибольшую активность проявили учащиеся школ Серпухова, воспитанники школьных лесничеств, а также представители старшего поколения.

Сотрудники филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес», входившие в состав жюри, принимали во внимание мнения подписчиков на официальной странице филиала в социальной сети «ВКонтакте» при выборе победителей. Задача выбрать лучшие работы оказалась довольно сложной. При оценке учитывались соответствие теме, оригинальность объекта, профессионализм и творческий подход.

Первое место по итогам конкурса занял Виктор Коротнев, второе - Федор Москаль, а третье - Матвей Малашин. Все участники конкурса получат сертификаты за участие по электронной почте. Победителям также вручат заслуженные дипломы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы

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