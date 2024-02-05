Дом культуры в поселке Поварово капитально отремонтируют в 2024 году

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Компания «Газпром теплоэнерго» сообщила о перерасчете платы за отопление и горячую воду потребителям Сергиево-Посадского округа. Это касается жителей 140 домов, которые испытывали перебои с подачей ресурсов в первые дни года.

Перерасчет сделали для жильцов 140 многоквартирных и жилых домов микрорайонов Клементьевский и Северный, поселков Лакокраска и Семенково, а также деревни Путятино. В период аномальных морозов в начале января здесь зафиксировали перебои с отоплением.

Начисления с учетом перерасчета можно увидеть в квитанциях за январь 2024 года.

Если остались вопросы, жители могут обращаться в Сергиево-Посадский филиал «Газпром теплоэнерго МО» по телефону 8-495-540-84-25 (добавочный 54-193, 54-121) или по электронной почте info.sp@50.gpte.ru.

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