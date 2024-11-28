28 ноября 2024, 15:56

Дом культуры в Бужарово отремонтируют до конца 2024 года

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В Бужаровском доме культуры проведут ремонт кровли. К работам приступят уже на этой неделе.

Скоро сотрудники получат необходимые материалы и начнут сносить старые опорные конструкции на крыше и устанавливать новые.

Планируют завершить ремонт к середине декабря. При этом во время работ занятия отменять не станут. Более 30 дополнительных секций будут проводить тренировки в прежнем режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что планирует обновить еще 20 Домов культуры и школ искусств к 2026 году.

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Истра Ремонтные работы
28 ноября 2024, 16:16
Клуб «Активное долголетие» из Дмитрова побывал на зооферме в Шихове
Пресс-служба администрации г.о. Дмитров
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Участники программы «Активное долголетие» Дмитровского городского округа недавно побывали на зооферме в Шихово. Во время экскурсии они не только насладились прогулкой по живописному парку, но и встретились с удивительными животными.

На территории зоофермы можно увидеть множество экзотических и домашних животных: верблюдов, лам, обезьян, дикобразов и даже крокодилов. Многие из участников программы были счастливы увидеть животных вживую, ведь до этого они могли наблюдать их лишь по телевизору. Мероприятие подарило гостям не только положительные эмоции, но и заряд бодрости.

Как отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин, для жителей программы «Активное долголетие» созданы отличные условия для активного отдыха.

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Пенсионеры Дмитров
28 ноября 2024, 16:15
Турнир по футболу ко дню рождения «Молодой Гвардии» прошел в Балашихе
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Посвященные дню рождения «Молодой Гвардии Единой России» соревнования по футболу состоялись в городском округе Балашиха. Участниками турнира стали дети семи лет.

На торжественной церемонии открытия спортивного мероприятия выступил депутат Совета депутатов городского округа Балашиха, директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев. Он поблагодарил родителей и тренеров за вклад в подготовку юных футболистов, воспитание в них патриотизма и любви к Родине. Мероприятие объединило свыше 120 детей и их родителей.

Соревнования по футболу имеют важное значение для патриотического воспитания и подготовки будущих кадров «Молодой Гвардии Единой России». Уже с малых лет ребятам рассказывают о роли политической партии в жизни России.

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Спортсмены Дети Футбол Балашиха
28 ноября 2024, 15:36
День открытых дверей пройдет в онкоцентре в Воскресенске 30 ноября
Светлана Плотникова
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В Центре амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей 30 ноября. Пациенты смогут проконсультироваться у специалистов и сдать ПСА-тесты на определение раковых опухолей.

Онкологи проведут цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, ПСА-тест на рак простаты и тесты на наличие скрытой крови.

«День открытых дверей проходит у нас каждую последнюю субботу месяца. Жители активно приходят на проверку своего здоровья, что очень радует», - рассказала старшая медсестра Центра амбулаторной онкологической помощи Татьяна Ефимочкина.

Онкологи примут жителей Воскресенска старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Центр амбулаторной помощи работает во втором корпусе дома № 1 на Больничном проезде. Отделение онкологии располагается на втором этаже. Мероприятие продлится с 15:00 до 17:00. Записаться можно также с 15:00 до 17:00 по телефону: 8 (991) 573-96-46.

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Воскресенск
28 ноября 2024, 15:16
Студентов пригласили на работу в клиническую больницу Ленинского округа
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Сотрудники Видновской клинической больницы побывали в ступинском филиале областного медицинского колледжа № 2. Они встретились со студентами и пригласили их на работу в учреждение здравоохранения.

В профориентационном мероприятии участвовали заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов, главная медицинская сестра Наталья Сушкова и эпидемиолог Ольга Ненастина. Они рассказали студентам о работе больницы и перспективах, которые открываются перед молодыми специалистами.

Молодым людям предложили пройти в Видновской больнице практику, а по окончании обучения - трудостройство. «Немало участников встречи заинтересовались поступившим предложением», - отметил Тимур Асанов.

Больница Ленинского округа также готова заключить с будущими сотрудниками договоры о целевом обучении в медицинских вузах. Молодые люди смогут учиться на бюджетной основе, а после прохождения практики гарантированно получат работу на три года минимум.

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Больницы Медицина Студенты Ленинский округ

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