Дом культуры в Бужарово отремонтируют до конца 2024 года
В Бужаровском доме культуры проведут ремонт кровли. К работам приступят уже на этой неделе.
Скоро сотрудники получат необходимые материалы и начнут сносить старые опорные конструкции на крыше и устанавливать новые.
Планируют завершить ремонт к середине декабря. При этом во время работ занятия отменять не станут. Более 30 дополнительных секций будут проводить тренировки в прежнем режиме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что планирует обновить еще 20 Домов культуры и школ искусств к 2026 году.
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