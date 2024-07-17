Дом культуры «Стромынь» в Богородском округе откроют после ремонта осенью

Дом культуры «Стромынь», который является структурным подразделением Мамонтовского сельского Дома культуры, теперь не узнать. Здесь отремонтировали фундамент, кровлю, систему отопления, электропроводку. Установили современные окна, оборудовали новую входную группу.

«Наше обновленное учреждение культуры открывает для людей возможность самореализоваться, проявлять себя в разных творческих, интеллектуальных и спортивных направлениях. А делать это в комфортных условиях гораздо приятнее! Еще одно важное мероприятие будет проведено в течение летнего периода текущего года: планируется полностью завершить работы по газификации Дома культуры», - сказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Обновление Дома культуры проводится летом, чтобы осенью и зимой он продолжил работать в своем стандартном формате, как открытая публичная площадка для творческих занятий детей и взрослых.

Также в 2024 году запланировано проведение работ по капитальным и текущим ремонтам в 13 муниципальных учреждениях культуры в Богородском округе.

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