Дом культуры «Исток» во Фрязине отметил 45-летие
В доме культуры «Исток» во Фрязине прошел праздничный концерт, в честь 45-летия со дня его основания. В рамках мероприятия выступили местные коллективы.
Дворец культуры «Исток» стал не только главным центром культуры в Фрязино, но и местом для спортивных мероприятий и сбора гуманитарной помощи.
«Дом культуры, он, как центр притяжения для всего населения. Разные категории людей приходят: молодые, взрослые, старшие. Отдельное спасибо женщинам, которые плетут маскировочные сети, вяжут. Это все происходит здесь», - отметил первый заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван.
Директор «Истока» Александра Киреева поблагодарила всех гостей и участников, и добавила, что коллектив сохраняет уважение к прошлому и верность традициям, передавая эти ценности новым поколениям талантов Фрязино.
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