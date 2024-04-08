Дом культуры «Исток» во Фрязине отметил 45-летие

Дворец культуры «Исток» стал не только главным центром культуры в Фрязино, но и местом для спортивных мероприятий и сбора гуманитарной помощи.

«Дом культуры, он, как центр притяжения для всего населения. Разные категории людей приходят: молодые, взрослые, старшие. Отдельное спасибо женщинам, которые плетут маскировочные сети, вяжут. Это все происходит здесь», - отметил первый заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван.

Директор «Истока» Александра Киреева поблагодарила всех гостей и участников, и добавила, что коллектив сохраняет уважение к прошлому и верность традициям, передавая эти ценности новым поколениям талантов Фрязино.

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