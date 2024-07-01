01 июля 2024, 10:34

Дом культуры имени Нариманова в Шатуре капитально отремонтируют к сентябрю

Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт ДК имени Нариманова продолжается в Шатуре. Работы стартовали в апреле 2024 года, а завершатся уже к сентябрю. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Сейчас в помещениях Дома культуры ведутся демонтажные работы - они завершены на 60%. В зрительном зале уже установлены строительные леса», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проект предполагает восстановление исторического облика здания, замену инженерных сетей и оборудования, а также проведение отделочных работ в помещениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Шатура
01 июля 2024, 11:39
Безопасность еще 28 детских аттракционов проверили в Подмосковье за неделю
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Гостехнадзор Минэкологии Подмосковья проверил еще 28 аттракционов за неделю. Владельцам трех из них необходимо устранить найденные нарушения.

«В городе Чехов в КТЦ „Дружба“ эксплуатировался батутный комплекс, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, с истекающей датой оценки технического состояния. Подобные нарушения нашли также на территории центрального парка культуры и отдыха „Малыш“ в Одинцове и на проспекте Космонавтов в Королеве», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Собственники аттракционов получили предостережения - им нужно устранить все нарушения. Проверки продолжаются.

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Минэкологии Подмосковья
01 июля 2024, 11:07
Активистов наградили в День молодежи в Подольске
Телеканал «360»
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В парке имени Виктора Талалихина в Подольске отметили День молодежи. Здесь прошло награждение активистов округа, мастер-классы, игры и конкурсы.

В торжественной атмосфере отметили лучшую молодежь округа. Так, заместитель главы Подольска Вадим Буров вручил муниципальные награды активистам молодежных движений и тем, кто их направляет.

«От себя лично, от главы городского округа Григорий Артамонова хочу поздравить всю нашу молодежь с их праздником. Они у нас самые лучшие, самые умные, жизнерадостные. Мы понимаем, что это будущее нашего округа, стараемся им всячески и во всем помогать. Хотелось бы им пожелать уверенности в себе, энергии, чтобы они могли воплощать все жизненные планы», - сказал заместитель главы администрации Подольска Вадим Буров.

Поздравил ребят и депутат Мособлдумы Павел Максимович. А депутат округа Максим Круглов вручил почетные грамоты от горсовета более 20 специалистам, работающим с молодежью.

«Для меня молодость - это успешные проекты, это активная общественная позиция, это молодежные проекты, инициативы, это то, когда разные, смелые, инициативные люди собираются вместе, чтобы строить неповторимое будущее», - прокомментировала специалист Комитета по делам молодежи администрации Подольска Лидия Шобухова.

Всего в округе проживает более 80 тысяч молодых людей, готовых развивать свой город в разных направлениях: в волонтерстве, спорте и творчестве.

«За последние пол года, пока я работаю в „Движении первых“, я познакомилась просто с огромным количеством детей и взрослых интересных, творческих, талантливых. И я думаю, что за нашим направлением, за „Движением первых“ - будущее», - пояснила специалист местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Подольске Юлия Гущина.

Также в парке прошли мастер-классы, подвижные игры и конкурсы. На «Патриотической аллее» все желающие могли сплести маскировочные сети и примерить экипировку наших военных, а также научиться собирать и разбирать автоматы. Праздничное настроение на площади создавали и представители студии Music Center.

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Праздники Подольск Молодежь
01 июля 2024, 10:51
Четвертый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 3 июля
Unsplash
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С 1 по 3 июля на большей части лесов Подмосковья установится четвертый класс пожарной опасности. В эти дни температура будет на уровне +28-+31 градуса. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

Жителям и гостям региона напоминают, что в случае обнаружения возгорания, необходимо сообщать о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары
01 июля 2024, 10:27
Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 1 июля
Медиасток.рф
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Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром 1 июля. По данным Минтранса Подмосковья, на дорогах находятся более 851 тысячи машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Ленинградском и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Пробки Дороги

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