Дом химика Розенталя в Ногинске капитально отремонтируют

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Жители одноэтажного дома, расположенного по адресу: улица Санаторная, 18, в котором всего пять квартир, обратились к главе Богородского округа Игорю Сухину. Во время выездной администрации, прошедшей накануне в районном Доме культуры, они сообщили, что в здании сильно течет крыша.

«Не справится управляющая компания без нашей помощи однозначно. Мы сейчас все посчитаем и будем помогать», - сказал Игорь Сухин.

Глава Богородского городского округа подчеркнул, что важно не только устранить текущие проблемы, но и сохранить исторический облик здания.

После составления и утверждения сметы жителям сообщат о сроках начала и завершения ремонтных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область лидирует по строительству и обновлению школ Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».