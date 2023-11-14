Дом дружбы в Пушкино отметил 20-летие

На празднике в честь 20-летия Дома дружбы провели выставку костюмов, дегустацию национальных блюд, концерт с песнями и танцами. Это единственный подобный центр в Московской области, и на его базе работают 11 общественных национально-культурных и творческих обьединений. В процессе регистрации еще два.

«За 20 лет активной работы Дома дружбы наши национально-культурные организации провели тысячи мероприятий. Каждое из них становится настоящим праздником для всех жителей города, округа и даже Подмосковья», - говорит заведующая отделом национально-культурного взаимодействия ЦДК «Строитель» Татьяна Ключникова.

В Доме дружбы каждый может найти себе занятие по душе, возможность пообщаться, изучить культуру, научиться уважать и любить своих предков. Центр сотрудничает с администрацией городского округа, клубными учреждениями, библиотеками и молодежными организациями.

В честь юбилея Дома дружбы провели большой концерт. Выступали творческие коллективы и автономии округа.

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