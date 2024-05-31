Дом для переселенцев из ветхого фонда построят в деревне Радумля
Жилой комплекс «Радость» строится в деревне Радумля под Солнечногорском. Для переселенцев из аварийного фонда там отведено порядка четырех тысяч квадратных метров жилплощади.
Сдача первой очереди жилого комплекса «Радость» запланирована до конца 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.
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На объекте строят первую очередь из пяти монолитно-кирпичных корпусов. На двух корпусах уже завершают фасадные работы и остекление, также здесь смонтировали индивидуальные тепловые пункты и провели испытания систем отопления на герметичность.
В третьем корпусе тестируют лифты. Кроме того, специалисты подготовили площадки для благоустройства, котлован для многоуровневого паркинга и грунт под локальные очистные сооружения. Жилой комплекс также оснастят собственным водозаборным узлом.
«По договору застройки территории в жилой комплекс переедут переселенцы из аварийных домов деревни Радумли. Застройщик готов заключить договоры мены и купли-продажи с переселенцами из других населенных пунктов. Также у застройщика есть социальные обязательства по Радумльскому лицею», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.