Дом для переселенцев из аварийного жилья в Клину достроят к концу июля

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В новую девятиэтажку переедут 122 семьи - это 275 человек. Квартиры получат жильцы аварийных домов на улицах Молодежная и Мира, переулке Ломоносовском, проезде Тверском.

Жилье передадут новоселам уже с отделкой, сантехникой и электрической плитой. Во дворе новостройки провели благоустройство территории, засеяли газон, высадили кустарники и деревья. Парковку оборудовали системой видеонаблюдения.

«Во всем доме присутствует пожарная сигнализация и система дымоудаления. Также для маломобильных групп населения предусмотрены два подъемника», - рассказал руководитель проекта компании «АСГ ТехноСтрой» Юрий Лупанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Почти миллион человек до сих пор живет в бараках, старых хрущевках, что недопустимо. Запрос на улучшение жилищных условий ежегодно растет.

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