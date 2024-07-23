23 июля 2024, 11:18

Дом для переселенцев из аварийного жилья в Дмитрове построят к октябрю

Минстрой МО
Читайте нас в: Google Новости

Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается в Дмитрове. Работы проводят в поселке Некрасовский в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент готовность объекта достигла 85%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«На объекте идут внутренние работы по отделке и по инженерным коммуникациям. Одновременно подрядчик ведет работы по благоустройству прилегающей территории», - уточнили в ведомстве.

Квартиры в новостройке получат 220 семей - это 581 человек, которые сейчас проживают в аварийных домах в микрорайоне Трудовая и на улице Свобода. Дом планируют сдать к октябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Аварийное жилье
23 июля 2024, 11:28
Подмосковье направило более 3 млрд рублей на поддержку семьям с детьми в 2024 году
Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье направило более трех миллиардов рублей на поддержку семьям с детьми в 2024 году. Это выплаты на школьную форму, пособия при рождении ребенка и другие.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в регионе доступны разные льготы и меры поддержки семей с детьми. Помимо финансовой поддержки для них продолжают строить новые перинатальные центры, поликлиники и другие социальные учреждения. Многодетные также могут бесплатно посещать музеи, рассказала первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

«В нашем регионе более миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить заботой и поддержкой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие 18 тысяч рублей детям-инвалидам теперь назначается без учета доходов семьи», - рассказала она.

Всего с начала года семьи получили более трех миллиардов рублей в рамках региональных мер поддержки. Это пособия при рождении ребенка, выплаты на питание беременных и новорожденных, на школьную форму и другие.

Узнать подробнее о поддержке семей с детьми в Подмосковье можно в Telegram-канале по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
23 июля 2024, 11:15
Глава Лобни Анна Кротова поздравила металлургов с профессиональным праздником
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Анна Кротова посетила компанию «Металл Профиль». Она поздравила сотрудников предприятия с Днем Металлурга.

На территории городского округа Лобня зарегистрировано 794 компании. Производством занимаются 60 из них. «Металл Профиль» выпускает металлочерепицу, стальные кровли, фасады и водосточные системы из стали.

«Ваш труд вносит значительный вклад в развитие промышленности. Металлургия - это ключевая отрасль, требующая высокого уровня профессионализма, ответственности и преданности делу», - отметила глава городского округа Анна Кротова.

«Металл Профиль» работает в Лобне более 25 лет. Предприятие поставляет продукцию по России и странам СНГ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Промышленность
23 июля 2024, 10:58
Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский проект «Школа мечты»
Пресс-служба Министерства образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты». В его рамках будет составлено техническое задание на изменение школ, где проведут капитальный ремонт.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, к участию пригласили школьников и студентов учебных заведений со всей России. Марафон направлен на создание условий для развития патриотизма, созидательного творчества, профессиональных проб и общественно полезного труда.

В прошлом году в проекте участвовали 35 регионов и восьми федеральных округов, а также студенты 50 вузов и колледжей.

Зарегистрироваться на марафон можно до 1 августа по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы
23 июля 2024, 10:42
Почти 170 многоквартирных домов подготовили к отопительному сезону в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
На совещании администрации городского округа Лобня обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Энергетическая компания-10 провела гидравлические испытания. К зиме готовы 168 многоквартирных домов.

Совещание администрации прошло при участии главы городского округа Анны Кротовой. Руководители муниципалитета подвели итоги работы по всем направлениям, в частности обсудили сферу жилищно-коммунального хозяйства. Теплоэнергетическая компания провела гидравлические испытания 95 километров сетей.

«Работы идут по плану. Мы продолжаем контролировать каждый этап, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в предстоящие холодные месяцы», - написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Помимо отопительного сезона, на совещании подняли вопрос комплектования штата новой школы и больницы, а также подвели итоги работы летних трудовых бригад. Учащиеся образовательных учреждений наводили порядок и благоустраивали территории.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Отопление

Новости по теме