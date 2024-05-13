13 мая 2024, 10:04

Дом для переселенцев из аварийного жилья достроили в Пушкино

Открытые источники
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Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Мамонтовке под Пушкино. Туда переедут более 320 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в девятиэтажном здании обустроити 115 квартир. В них переедут жители по программе переселения из ветхих домов. Дом возвели по современным технологиям с применением износостойких материалов.

На территории также обустроили парковку, а также установили детские и спортивные площадки.

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Строительство Пушкино Аварийное жилье
13 мая 2024, 10:16
Подавившуюся шашлыком женщину спасли в больнице Сергиева Посада
Медиасток.рф
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Женщина в возрасте 55 лет поступила в больницу в Сергиевом Посаде с затрудненным дыханием. Она подавилась шашлыком во время отдыха. Кусок мяса застрял в пищеводе.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, скорая помощь доставила женщину в больницу. Во время обследования врачи обнаружили кусок мяса, застрявший в пищеводе. По словам специалистов, если бы пища попала в трахею, последствия могли быть необратимыми.

«При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача», - рассказала заведующая хирургическим отделением больницы Светлана Александрова.

Врачи посоветовали жителям не торопиться во время еды, тщательно пережевывать пищу и откусывать ее небольшими кусочками.

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Больницы Врачи
13 мая 2024, 10:07
Спортивный фестиваль «Активного долголетия» прошел в Подольске
Телеканал «360»
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Участники клуба «Активное долголетие» городского округа Подольск провели спортивный фестиваль к Дню Победы. Гости приняли участие в зарядке, занятии по скандинавской ходьбе, соревнованиях и спортивных мастер-классах.

Победители и призеры различных состязаний получили заслуженные награды. Восполнить потраченные силы можно было на полевой кухне, где всех угощали солдатской кашей и чаем.

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Фестиваль «Сила Победы» прошел под открытым небом - на стадионе «Заречье» в Климовске. В городском округе Подольск его проводят уже во второй раз. Участие в нем приняли более тысячи человек со всего Подмосковья. Открывали фестиваль показательным выступлением по гиревому жонглированию.

«Спортсмены приехали со всей Московской области на перетягивание каната, на силовой экстрим, на другие соревнования. Но большая часть - это наши жители, любители активного образа жизни, которые пришли активно провести свой выходной день», - поделился председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Одним из самых ярких соревнований спортивного праздника стало перетягивание каната. Каждый матч состоял из двух схваток. Также среди дисциплин фестиваля были гиревой спорт, русский жим, армрестлинг.

«В честь Дня Победы призываем всех заниматься физическими видами спорта для того, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы была возможность защитить свое отечество. В здоровом теле здоровый дух!» - сказал муниципальный депутат городского округа Подольск Андрей Герасимов.

Подрастающее поколение выступило на легкоатлетической эстафете. Юные спортсмены попробовали себя метании ножей, баскетболе и волейболе. Отдельно можно было пройти тестирование по нормам ГТО и проверить свои силы в сборке и разборке автомата.

Подольск Фестивали Активное долголетие
13 мая 2024, 10:04
Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 13 мая
Медиасток.рф
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В понедельник утром загруженность дорог Московской области составила три балла. В Минтрансе региона рассказали, что на магистралях и шоссе находятся более 878 тысяч машин, что на 3% меньше обычного.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Ярославском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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Подольск Фестивали Активное долголетие
13 мая 2024, 09:34
Подмосковный клуб получил Суперкубок по хоккею на траве
Федерация хоккея на траве России
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Женская команда «Динамо-Электросталь» выиграла Суперкубок России по хоккею на траве. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В финале подмосковные спортсменки обыграли казанскую команду «Динамо-Ак Барс». Оба гола в основное время оформила Светлана Арусия. Итог игры - 2:1 в пользу Подмосковья. Первый трофей нового сезона уехал в Электросталь.

Для «Динамо-Электросталь» это уже четвертый подряд Суперкубок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Хоккей

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