Дом для переселенцев из аварийного фонда в Ногинске достроят к концу года

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Сейчас на объекте задействованы более 100 рабочих и три единицы техники. Ведутся кровельные и отделочные работы, монтаж лифтового оборудования, устройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

В новостройку переедут 40 семей из трех аварийных домов на улице 3-го Интернационала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».