Дом для переселенцев из аварийного фонда в Ногинске достроят к концу года
Дом для переселенцев из ветхого жилья возводят в жилом комплексе «Истомкино парк-2» в Ногинске. Строительная готовность объекта достигла 80%. Работы планируют завершить досрочно — к концу года.
Сейчас на объекте задействованы более 100 рабочих и три единицы техники. Ведутся кровельные и отделочные работы, монтаж лифтового оборудования, устройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.
В новостройку переедут 40 семей из трех аварийных домов на улице 3-го Интернационала.
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