Дом для переселенцев из аварийного фонда на Плещеевской улице в Подольске достроят в 2024 году

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Снаружи завершается облицовка, остекление витражей фасада и обрамление лоджий. Внутри идет пусконаладка лифтов и отделка помещений. Все 84 квартиры будут сданы полностью готовыми: с сантехникой, межкомнатными дверьми, электроплитой и осветительными приборами. Качество работ на стройплощадке лично проконтролировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В ближайшее время начнется благоустройство территории. Помимо детской площадки и парковки, построят подъездную дорогу. По периметру здания поставят шесть видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион».

«Это качественный проект: он полностью прошел государственную экспертизу. Он отвечает всем современным требованиям безопасности, энергоэффективности и безбарьерной среды», - рассказал заместитель генерального директора ООО «Тес-строй» Алексей Райм.

Площадь объекта составляет порядка трех с половиной тысяч квадратных метров. В мае планируется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство ведется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацпроекта «Жилье и городская среда».

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