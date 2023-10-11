Дом для 400 переселенцев из ветхого жилья достроят в Солнечногорске к концу года

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Застройщик приступил к благоустройству входных групп, начал отделку квартир и мест общего пользования. В работах задействовано более 200 строителей и восемь единиц техники.

«В 4-й и 5-й секциях уже проводят монтаж панелей ограждения балконов, обустройство перегородок из бетонных блоков. Помимо этого, на объекте продолжаются кровельные работы и устройство наружных инженерных систем», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

В новостройку переселят жителей из аварийных домов на улицах Лепсе, Ленинградской, 1-го Мая, Вертлинской, Прожекторной и Красной в Солнечногорске, а также из деревень Колтышево и Лыткино, поселков Поварово и Жуково. Общая расселяемая площадь аварийного жилья составит 5,4 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 86% подъездов в регионе уже отремонтировали.

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