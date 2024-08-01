Дом детского творчества «Созвездие» в Химках отремонтируют к концу года

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатам, педагогами и родителями учеников проверил работы по капитальному ремонту объекта. По словам педагога-организатора Ольги Степановой, коллектив дома детского творчества мечтает о светлых классах с современной мебелью, а также об обновлении актового зала со световым и звуковым оборудованием.

«Зданию почти 40 лет, поэтому реконструкция - важный и необходимый этап для дальнейшего развития дома творчества. Здесь занимаются более двух тысяч юных химчан. После капремонта станет просторнее, а для ребят появятся новые кружки и секции», - рассказал Волошин.

Сейчас на объекте трудятся около 40 рабочих. Они меняют полы, устанавливают инженерные коммуникации, на следующей неделе приступят к монтажу фасада. Ремонт идет в соответствии с графиком.

Напомним, работы в доме детского творчества начались в апреле. На время ремонта занятия проходили в школе «Лига первых» и в Аэрокосмическом лицее.

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