Дом детского творчества «Созвездие» в Химках отремонтируют к декабрю

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Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 30%. Работы ведут за счет бюджетных средств. Сейчас на площадке трудятся более 25 человек.

«Строители ведут работы по устройству входных групп и инженерных сетей, штукатурке стен. Сейчас в здании школы ведутся кровельные работы, установка оконных блоков», - отметили в ведомстве.

По проекту в здании отремонтируют кровлю, утеплят фасад, обустроят водосточную систему, пандусы, закупят новую мебель и оборудование. В порядок приведут стены, потолки, вентиляцию и другое.

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