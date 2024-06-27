Дом №13 в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском городском округе достроят к концу года

Активисты Мытищинского округа поддержали проект Социально-Терапевтического Пункта «Помогатор». Психологи пункта проводят групповые занятия с детьми и родителями, а также консультируют родителей по вопросам воспитания.

Благодаря информационной поддержке, которую оказали ребята, теперь молодые семьи городского округа Мытищи знают о проекте и могут воспользоваться его услугами.

Здесь всегда готовы помочь и оказать поддержку в трудной жизненной ситуации. Любая семья с ребенком до четырех лет может обратиться в пункт и получить бесплатную психологическую или юридическую помощь.

Напомним, что Социально-Терапевтический Пункт «Помогатор» находится на улице Мира, 51 и работает в понедельник, среду, пятницу с 10:00 до 13:00.

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